Bij de zware bosbranden in het noorden van Californië zijn minstens 76 doden gevallen. Bijna 1.300 mensen zijn nog vermist. Meer dan 13.600 woningen en andere gebouwen zijn vernield. President Donald Trump wees met de vinger naar het bosbeheer, dat naar zijn mening de grote boosdoener is. Want: 'In Finland harken ze, en daar zijn zelden of nooit bosbranden!' Finland reageerde massaal op Twitter.