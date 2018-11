Nu het klimaat verandert, stijgen niet alleen de temperatuur en de zeespiegel. Ook de kansen op droogtes, hittegolven, stormen of overstromingen nemen toe. Die risico’s worden altijd afzonderlijk bekeken, schrijft een groep klimaatwetenschappers in vakblad Nature Climate Change, en dan lijken de gevolgen nog te overzien. Maar voeg je ze bijeen, dan blijkt hoe kwetsbaar de mensheid is. Zelfs bij een streng klimaatbeleid.

'Aan het eind van de eeuw zijn er in New York elk jaar overstromingen door de zeespiegelstijging, een zware hittegolf, een verwoestende orkaan én periodes van extreme neerslag'

Bij ongewijzigd beleid is de aarde aan het eind van deze eeuw ruim vier graden warmer geworden, staan de zeeën ongeveer een meter hoger, zijn er gemiddeld tien keer zo veel hittegolven en zijn de watertekorten verdrievoudigd. En zo gaat het overzicht van de klimaatwetenschappers nog een tijd door.