Een langzame scheet, die het lichaam met pakweg 0,1 kilometer per uur verlaat, stinkt heftiger dan een snelle flatus van 4 kilometer per uur. Want trage exemplaren zijn sterker geconcentreerd, ze hebben meer tijd gehad om te garen en een agressieve geurvlag te ontwikkelen. Welkom in het nieuwe boek van de Duitse arts en auteur Yael Adler over lichamelijke taboes: 'Ongemak'. Over voetschimmel, haaruitval, soa’s, stinkende piercings, wratten, neussprays, orgasmes, de meno- en penopauze en winderigheid. Winderig zijn we trouwens tot op zekere hoogte allemaal. Gezonde mensen lozen gemiddeld zo’n anderhalve liter darmgas per dag, verdeeld over twintig scheten.

'Daarover spreek je niet' heet het boek in het Duits. Zelfs bij de dokter, merkte Adler in haar spreekkamer, vinden patiënten het moeilijk om over incontinentie te praten, een afstotende mondgeur, een te wijde vagina, aambeien, ongewenste haargroei en overmatige transpiratie. Zonde, want soms is het ongemak best te verhelpen, meent Adler. En soms is het ongemak een uiting van achterliggende aandoeningen die ernstig kunnen zijn.

In Duitsland werd 'Ongemak' meteen een bestseller, net als Adlers eerste boek 'De huid'. Want iedereen heeft wel kwaaltjes waarmee je niet te koop loopt en waar je best wat meer over wil lezen.