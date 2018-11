Of ze op zullen kunnen tegen Rihanna en Kim Kardashian is zeer de vraag, maar Amerikaanse voedingsprofessoren bepleiten in het wetenschappelijke topblad Science om te stoppen met de ‘dieetoorlog’.



Dat is de verbeten strijd tussen aanhangers van een eetpatroon met veel vetten en eiwitten (zoals in kaas, eieren, olie, noten, vlees en vette vis) en nauwelijks tot geen koolhydraten (zoals in brood, pasta, aardappelen, suiker) en de aanhangers van eetpatronen met weinig vetten en redelijk wat koolhydraten. Kardashian en Rihanna promoten het eerste, dat tegenwoordig het ‘ketogene’ dieet heet maar eerder al bekend was als ‘Montignac’ en ‘Atkins’.



'Over de vraag wat de beste verhouding van vetten en koolhydraten is om af te vallen woedt al decennia een verhitte discussie die meer verwarring dan inzicht brengt', zo stellen voedingsprofessor David Ludwig (Harvard University) en zijn collega’s.

Dat moet volgens hen maar eens stoppen. 'Want als je in het onderzoek maar voldoende selectief uitzoekt wat in je kraam past, kun je perfect tot twee tegenstrijdige conclusies komen', zegt Ludwig.

Op basis van hun analyse van bestaand onderzoek zien de auteurs dat er zowel voor het ene als voor het andere dieetkamp iets te zeggen valt en dat beide methodes telkens ook weer nadelen hebben. Ze zetten ook op een rij waar consensus over is en wat vragen zijn die nog open liggen.