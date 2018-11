'Monopoly voor millennials': je kan geen vastgoed kopen, want je kan het toch niet betalen

“Avocado toast is onze favoriet”, en “foto’s, of het is niet gebeurd”. Met dat soort stereotypes steekt de nieuwste Monopoly op goed bedoelde manier de draak met de generatie Millennials. Wat hoort daar ook bij? Een zonnebril van Ray-Ban, iPod-oortjes en een Starbuckskoffie natuurlijk. Zelfs de prijs van het spel, 19,81 dollar, is een verwijzing naar het startjaar van die generatie.

Opvallend is dat deze versie van het spel niet focust op het kopen van vastgoed waarvoor het spel zo gekend is. “Je kan je het niet veroorloven”, steekt Hasbro de draak met de huidige generatie twintigers en dertigers, die minder gemakkelijk dan hun ouders een huis kunnen kopen. In de plaats daarvan focust het spel op “ervaringen en het bezoeken van de hipste plekjes”. En dat kan volgens de makers alles zijn tussen de zetel van een vriend, een veganistisch restaurant en een meditatie-retraite.