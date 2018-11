Afgetrainde lijven, ronkende hashtags en een tandpastawitte glimlach. Maar op Instagram is niet alleen het gros van de foto’s en video’s nep. In de documentaire ‘#followme’, die vanavond op tv is te zien en vanaf 16.00 uur op IGTV, het videokanaal op Instagram, ontrafelt Nicolaas Veul de schimmige industrie achter de mooie plaatjes.