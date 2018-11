“Consumenten worden al de hele week om de oren geslagen met mega-kortingen”, zegt Christophe Lambert van schoenenwinkel Walk the Line in Gent. “Bovendien schrijven blogs en nieuwswebsites waar de beste Black Friday-koopjes te vinden zijn. Elk jaar wordt het fenomeen meer opgeklopt.”

Walk the Line is niet van plan mee te stappen in het Amerikaanse fenomeen. De winkel verzette zich vorig jaar op sociale media met een boodschap die neerkwam op: ‘Nul procent korting, wel een glimlach’. Dit jaar gaat de winkel een stapje verder. “Wij doneren vandaag en morgen 10 procent van onze omzet aan vzw Poverello.” Een tiental andere winkels in het Gentse volgen zijn voorbeeld. “We nemen zaterdag erbij omdat die dag drukker is. Zo kunnen we meer publiek bereiken en een groter bedrag schenken.”

'Het fenomeen is zodanig ingeburgerd dat zelfs de NMBS uitpakt met een actie, waarbij een op Black Friday geboekte heen-en-terugreis slechts 5 euro kost'