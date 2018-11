Vandaag is het niet-winkeldag: het milieubewuste broertje van Black Friday

Deze beduidend rustigere dag dient echter om stil te staan bij de gevolgen van Black Friday, of, om preciezer te zijn: aandacht te vragen voor de gevolgen van ongebreidelde massaconsumptie.

Black Friday valt steeds op de dag na Thanksgiving - u weet wel, de vierde donderdag van november waarop elke patriottische Amerikaan een ganse kalkoen door zijn strot jaagt - en luidt het begin van de kerstshoppingperiode in. Bekijk Black Friday dus als een manische koop-race om al het vet van Thanksgiving weer te verbranden. Check hier een compilatie van de bizarre, dierlijke proporties die zulke prijzendrift kan aannemen:

Het hoeft niet te verrassen dat Black Friday is overgewaaid uit de VS, het mekka van massaconsumptie en -productie, en nu ook andere contreien onveilig maakt. Het is de hoogmis van de massaconsumptie (misschien op Tomorrowland na dan) en daarenboven een bijzonder dubbelzinnige dag, aangezien u wel grote kortingen krijgt, maar ook mensen op de vuist ziet gaan voor een afgeprijsde doos pampers. In ons Belgenlandje zien we gelukkig veel minder van die trieste taferelen, maar de boodschap van Black Friday blijft hier hetzelfde: kopen, kopen, en nog eens kopen.

Daarom ontstond in de jaren '90 ook een Niet-Winkeldag, die in de VS, het VK, Finland en Zweden op diezelfde vrijdag valt en in andere landen (ook hier dus) op de zaterdag na Black Friday. Nee, dat betekent niet dat we massaal onze kopjes tot kale knikkers scheren en in een boeddhistisch klooster moeten gaan, noch dat we enkel nog in vodden mogen rondlopen, maar wel dat we even moeten stilstaan bij de gevolgen van ons koopgedrag voor andere delen van de wereld. Toegegeven, u keert misschien naar huis met een blinkende computermonitor en kraakverse kleren onder de arm, maar tegelijk kreunt de aarde onder de druk van massaconsumptie.

Dat zal ze niet lang meer kunnen volhouden - al geven de meeste mensen daar natuurlijk nog steeds geen zier om. Zij vergeten voor het gemak dat Earth Overshoot Day (de dag waarop onze consumptie het herstelvermogen van de aarde overschrijdt) dit jaar al op 1 augustus viel, en dat we middenin een stroomversnelling zitten: als we zo blijven doorgaan, rest er ons niet veel tijd meer op deze planeet.

Niet dat we collectief alle bezit moeten afzweren, maar uitspattingen zoals Black Friday - en dan vooral de typisch Amerikaanse en rijkelijk geëxporteerde consumptiefilosofie erachter - moeten gecounterd worden door initiatieven als Niet-Winkeldag, hoe onnozel of geitenwollensokkerig ze ook mogen klinken. Soit, neem vandaag dus gerust even de tijd om u voor te stellen hoe kraakhelder het beeld van uw HD-televisie eruit ziet temidden van een woestijn.