“Echt bang ben ik niet meer”, zegt Francesca Minerva. “Ik ben het ondertussen gewoon geworden om haatmail en bedreigingen te krijgen. Het is ook minder erg dan zes jaar geleden. Maar ik blijf nog altijd liever voorzichtig. In Europa en Australië voel ik mij wel veilig, maar in de Verenigde Staten zou ik veel minder op mijn gemak zijn, zeker omdat zoveel mensen daar wapens hebben. Veel van de haatmail kwam ook uit de VS.”

De bom barstte zes jaar geleden, toen de Italiaanse filosofe samen met een collega een artikel publiceerde over post­natale abortus – jawel, abortus ná de geboorte. Als het in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij zware handicaps, moreel toegelaten is om een foetus te aborteren, dan moet het ook mogelijk zijn om een baby kort na de geboorte te doden, luidde de redenering – bijvoorbeeld als die baby een handicap heeft die tijdens de zwangerschap niet werd opgemerkt en die de ouders zou hebben doen kiezen voor abortus. Toen dat artikel werd opgepikt in de pers, begon de haatmail te stromen.

Ik spreek haar via Skype, want ze verblijft momenteel aan de universiteit van Oxford, waar ze lezingen en seminaries bijwoont. Maar binnenkort is ze terug in Gent, waar ze onderzoek doet bij professor Johan Braeckman.



Samen met onder meer Braeckman lanceert ze volgend jaar een nieuw tijd­schrift, The Journal of Controversial Ideas. De Australische filosoof Peter Singer en de al even vermaarde Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt zitten in de advies­raad. Dat tijd­schrift wil academici de mogelijkheid bieden om onder een pseudoniem te publiceren.



“Dat hóéft uiteraard niet”, zegt Minerva. “Je mag ook onder je eigen naam publiceren, maar de optie om anoniem te kunnen blijven is interessant voor mensen die bang zijn dat hun ideeën een negatieve impact zullen hebben op hun leven en hun werk. Omdat ze gevaar lopen.



“Zo’n tijdschrift is op zich geen nieuw idee. Tijdens het tijdperk van de verlichting publiceerden heel wat filosofen onder een pseudoniem, uit veiligheidsoverwegingen. Vandaag is dat niet meer gebruikelijk, maar ik denk dat er vraag naar is.”