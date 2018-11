Last van vliegschaamte of stakende piloten? Vier voordelen van reizen zonder vliegtuig

We moeten met z’n allen minder vliegen. Of toch als we niet onvrijwillig de hoofdrol willen spelen in een apocalyptische film met een op hol geslagen klimaat als regisseur. Twee fervente vliegtuigmijders overtuigen u om bij uw volgende reis het vliegtuig links te laten liggen.

Klimaatexperts roepen al langer dat een rem op de groei van de luchtvaartsector noodzakelijk is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Zonder belasting op kerosine blijven vliegtickets echter spotgoedkoop en is de verleiding om voor 20 euro een retourtje naar Barcelona te boeken moeilijk te weerstaan. De krappe zeteltjes, de bagagetoeslag als je koffer een gram te veel weegt en de angst dat de piloot uit onvrede met de arbeidsomstandigheden besluit om in het midden van de vlucht te staken, moet u er wel bijnemen. Sommigen vinden dat genoeg redenen om voor hun vakantie de trein, bus, auto, fiets of benenwagen te nemen, maar als u nog niet overtuigd bent, sommen Peter Paul Vossepoel en Boon Breyne voor u de voordelen van reizen zonder vliegtuig op.

Voordeel 1: weg met vliegschaamte

Peter Paul Vossepoel (30, mede-initiatiefnemer ‘Zomer zonder vliegen') «Ik denk dat steeds meer mensen zich slecht voelen als ze voor het vliegtuig kiezen. Je belast het milieu en bij lowbudgetmaatschappijen werk je mee aan de uitbuiting van personeel. In Zweden hebben ze daar een woord voor: ‘vliegschaamte’, dat nu ook net door Van Dale als nieuw woord werd geaccepteerd. Voor de hyperbewuste Zweden is vliegen nog één van de laatste zonden die ze af en toe begaan. Vlieg je niet, dan heb je dus geen last van vliegschaamte en kun je zonder ecologische en sociale schuldgevoelens op reis.»

Boon Breyne (23, ging al zonder vliegtuig én zonder auto tot Midden-Italië) «Met voorsprong mijn grootste argument voor reizen zonder vliegtuig is de klimaatverandering. Het vliegtuig stoot bijna altijd de meeste broeikasgassen uit voor hetzelfde traject. Bovendien heeft het ook een groot effect op het landschap: luchthavens nemen veel open ruimte in en de vliegtuigen zelf verpesten ons zicht op de hemel.»

''Op een ochtend werd ik wakker in een nachttrein tussen Milaan en Parijs. Ik wandelde naar de res­tau­ratie­wa­gen, en daar ontbeet ik in het grootste comfort terwijl ik de zon zag opkomen tussen de bergen van de Jura. Uniek!''

Voordeel 2: een unieke ervaring inclusief ontbijt met zicht op de bergen

Vossepoel «Veel mensen willen echt van de gebaande paden af, maar hangen vast aan de bestemmingen waarop wordt gevlogen. Je zit in een soort van sleur waarin je enkel de standaardattracties bezoekt. Door de trein, de auto of de fiets te nemen, wordt je keuze van bestemmingen al veel diverser. Je kunt alle kanten op gaan, en je bent niet gebonden aan tijden of plaatsen om ergens te geraken.

»Als je besluit om niet te vliegen, sluit je natuurlijk een aantal bestemmingen uit. Maar zo leer je wel om anders na te denken over reizen en wordt je ervaring unieker. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om met een vrachtschip mee te varen naar de Verenigde Staten, wat een unieke ervaring is, die je een beetje anders in het leven doet staan. Zo liftte ik bijvoorbeeld ook al tot Marokko.»

Breyne «Een mooie situatieschets is dat ik op een ochtend wakker werd in een nachttrein tussen Milaan en Parijs. Ik wandelde naar de res­tau­ratie­wa­gen, en daar ontbeet ik in het grootste comfort terwijl ik de zon zag opkomen tussen de bergen van de Jura. Uniek!»

''Als je in twee uur in pakweg Helsinki staat, hoe kun je dan beseffen en waarderen hoe ver je wel van huis bent?''

Voordeel 3: de reis is van begin tot eind ontspannen

Breyne «Voor velen is het feit dat je langer onderweg bent zonder vliegtuig een groot nadeel, maar je komt wel rechtstreeks in het centrum aan. Trouwens, wie romantisch genoeg is, gaat door de langere reistijd een verdere bestemming veel meer appreciëren. Als je in twee uur in pakweg Helsinki staat, hoe kun je dan beseffen en waarderen hoe ver je wel van huis bent? Ben je minder romantisch ingesteld, of moet je op zakenreis, dan start je een pleidooi voor betere hogesnelheidslijnen. Maar als je tot of minder ver dan Madrid, Edinburgh of Berlijn gaat, of als je de Alpen niet oversteekt, dan valt het allemaal nog mee.»

Vossepoel «Het grootste voordeel aan reizen met andere vervoersmiddelen dan het vliegtuig is dat je eigenlijk al op reis bent zodra je de deur uitstapt. Je kunt vertrekken vanuit je eigen stad, je zit op de trein en je kunt al meteen genieten. Je hoeft je geen zorgen te maken over inchecken, over bagage, over rijden… De reistijd is soms langer, maar veel mensen ervaren dat als een positieve reistijd in plaats van een vervelende. Je kunt op de trein al rustig een reisgids doornemen, terwijl je voor het vliegtuig eerst nog lang in de rij moet staan.»

Breyne «En de infrastructuur is in West-Europa zo fantastisch dat een trein in bepaalde gevallen zelfs sneller is dan het vliegtuig.»

Vossepoel «De vlucht van Brussel naar Londen duurt misschien maar een uurtje, maar naar het vliegveld gaan, daar wachten… Dat kost allemaal veel tijd. In totaal ben je bij veel relatief dichte bestemmingen van deur tot deur langer onderweg als je vliegt.»

Voordeel 4: leer het meest bezochte continent ter wereld wat beter kennen

Vossepoel «Ik geloof niet dat hoe verder je reist, hoe leuker het wordt. Veel mensen denken dat, maar uit onderzoek blijkt dat mensen die verder reizen niet méér geluk halen uit hun reis. Het Europese continent heeft zoveel te bieden: bergen, stranden, supermooie steden. Europa is het meest bezochte continent: mensen komen uit de hele wereld om onze mooie steden en natuur te bezoeken.»

Breyne «Europa is groot en heeft héél veel te bieden, veel mensen vergeten dat.»

Vossepoel «In Europa heb je veel bestemmingen die zonder vliegtuig niet per se duur hoeven te zijn. Zo is er een lowbudget-hogesnelheidstrein in Frankrijk, de ‘Ouigo’, waarmee je voor heel weinig geld naar het Zuiden van Frankrijk kunt. Het blijft natuurlijk een probleem dat treinen vaak twee tot drie keer duurder zijn dan het vliegtuig.»

Breyne «Maar hoe meer mensen de trein nemen, hoe goedkoper de treinen worden. Nog een goedkope reistip: gebruik BlaBlaCar. Dat is een platform waarop chauffeurs lege plaatsen aanbieden aan passagiers. De bestuurder krijgt de brandstof terugbetaald, de passagier heeft tijd en geld bespaard en krijgt er meestal nog fantastische verhalen bovenop. Ik heb er zowel als chauffeur als passagier heel goede ervaringen mee.»