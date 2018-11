Chinese designerbaby's wekken afschuw bij wetenschappers wereldwijd: 'Moreel verwerpelijk!'

In China zou enkele weken geleden een vrouw bevallen zijn van de tweeling Lulu en Nana, twee meisjes die voor hun geboorte zouden zijn ‘bewerkt’ met CRISPR/Cas9, een revolutionaire ‘gereedschapskist’ voor genetische manipulatie. Een specifiek gen zou bij de embryo’s zodanig zijn aangepast dat ze immuun zijn voor hiv. Hun vader is seropositief en wilde niet dat zijn kinderen het in China zware stigma dat daaraan kleeft zouden moeten dragen.

Zeven koppels zouden hebben deelgenomen aan het experiment van professor He Jiankui van de Southern University of Science and Technology in Shenzhen, zo meldt persagentschap AP. In totaal leverde dat 22 aangepaste embryo’s op. Elf ervan werden ‘teruggeplaatst’ en één zwangerschap was succesvol en ’s werelds eerste genetisch gemanipuleerde baby’s, Lulu en Nana, werden geboren.

YouTube

Wie hun ouders zijn, waar ze wonen en of het ook daadwerkelijk waar is, is echter niet zeker. Jiankui onthulde zijn erg controversiële wapenfeit op YouTube, een bepaald ongebruikelijk kanaal voor wetenschappelijke resultaten. Er is ook (nog) geen paper die door collega’s is gecontroleerd.



“Dit kan waar zijn maar het kan ook niet waar zijn en enkel een poging om aandacht en geld aan te trekken”, reageert geneticus Jean-Jacques Cassiman (KU Leuven). “In het verleden bleken ook al spectaculaire berichten over gekloonde kinderen vals.”