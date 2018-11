De Nederlandse Genkenaar Marko Kleijn herhaalt het zeker vijf keer: zijn initiatief ‘Leg Vlaanderen plat’ wil niet politiek gekleurd zijn. De filosofie van de beweging – de toegenomen belastingen op elektriciteit, gas, water en brandstof die de modale Belg te veel in de portemonnee voelt – kan ook aan beide kanten van het politieke spectrum op begrip rekenen. Op de manifestatie (al is dat een groot woord voor de nog geen twintig man die opdaagde) maandag in Genk waren zowel de extreemlinkse PVDA als het extreemrechtse Voorpost aanwezig. Die laatsten deelden ook pamfletten uit met het logo van de organisatie. “Marko Kleijn heeft ons benaderd in verband met dat burgerprotest”, zegt Voorpost-voorzitter Bart Vanpachtenbeke aan de telefoon.

Marko Kleijn bevestigt dat hij de mensen van Voorpost kent. “Vroeger was ik zelf bij Voorpost. Maar ik heb me daarvan gedistantieerd. Ik wil geen politieke inmenging hebben in onze organisatie. Ik wil neutraal blijven. Voorpost is me een beetje te extreem. Ik wil een vreedzaam protest. Anders is alles voor niks geweest.”



Zelf mag hij dan afstand nemen van Voorpost, tussen de organisatie en de Facebook-pagina ‘Leg Vlaanderen plat’ bestaat wel nog een link. Zo circuleren er foto’s van Sacha Vliegen, een van de moderators van de pagina, die in een Schild & Vrienden-T-shirt poseert naast Dries Van Langenhove. Vliegen is ook voormalig lid van Voorpost.