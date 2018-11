Achter deze superfood schuilt een wereld van ellende

Het Braziliaanse ministerie van arbeid heeft achttien plukkers van açai-bessen bevrijd uit arbeidsomstandigheden die met slavernij te vergelijken zijn. Onder hen waren twee tieners van vijftien jaar, waardoor er ook sprake was van kinderarbeid. Açai (assa-ie) is populair geworden als ‘superfood’ en komt grotendeels uit het Amazonegebied, tussen Manaus en Belém. De vrucht wordt bij ons gebruikt in sap, als theesmaakje of in cosmetica.

'De werkers beklommen palmbomen van twintig meter hoog, vaak blootsvoets. Een lege meelzak om de enkels gebonden, gaf steun tegen de boomstam' Andreia Donin, arbeidsinspectie

Een mobiele inspectiedienst van het Braziliaanse ministerie trof de werkers aan in Ilha de Marajó in de deelstaat Pará, in het noorden van het land. De leefomstandigheden waren erbarmelijk en ook was het werk onveilig. In totaal hebben de werkers recht op omgerekend 16.000 euro aan achterstallige betalingen. Elke individuele arbeider krijgt daarnaast ruim 52.000 euro schadevergoeding.