Deze nieuwe burgerbeweging wil soft- én harddrugs legaliseren

“Het drugsbeleid in België is volledig gericht op repressie. Dat helpt niet, dat weten we al lang. Het schiet zijn doel voorbij, brengt extra schade toe en is niet meer dan geldverspilling”, stelt Steven Debbaut, criminoloog en woordvoerder van Smart on Drugs. Dat platform is opgericht door academici als professor criminologie Tom Decorte (UGent) en professor geneeskunde Cathy Matheï (KU Leuven) en vertegenwoordigt leden uit de hulpverlenerswereld. Smart on Drugs wordt vanavond officieel gelanceerd in Gent.



Het platform pleit meteen voor een copernicaanse omwenteling in ons drugsbeleid. Eerst en vooral wil het komaf maken met het onderscheid tussen hard- en softdrugs. Alle drugs moeten uit de criminele sfeer worden gehaald en worden gelegaliseerd, zij het gefaseerd. Daarnaast moet het beleid inzetten op flankerende maatregelen. Er moeten gebruiksruimten worden ingericht en de hulpverlening voor zogenaamde probleemgebruikers moet worden uitgebreid.

'‘Pas als je drugs legaliseert, kan je ze ook reguleren. Het is een manier om het probleem onder controle te krijgen’' Steven Debbaut, criminoloog en Smart on Drugs

Stapsgewijs legaliseren

“Die inzichten leven al lang bij academici, hulpverleners en zelfs mensen binnen politie en justitie. Jammer genoeg blijft de politiek erg hardhorig”, zegt Debbaut. Om die boodschap extra kracht bij te zetten, bundelen die experts nu de krachten in een burgerbeweging. De bedoeling is om zo meer draagvlak te creëren.

“We pleiten voor fasering. De decriminalisering van het persoonlijk gebruik is dan een eerste stap. Dat zou betekenen dat een gewone gebruiker niet meer wordt gestraft. De legalisering is dan stap twee. Dan kan je ook de verkoop uit de criminaliteit halen. Pas dan kan je het gebruik ook reguleren en drempels inbouwen. Dat kan zowel voor soft- als harddrugs. Eigenlijk maken wij dat onderscheid niet, alle drugs hebben gevaren. Legalisering is een manier om het probleem beter onder controle te krijgen", stelt de criminoloog.