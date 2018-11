Het zal wel de invloed van de heruitzendingen van Radio Gaga zijn, maar je trekt toch met vooroordelen naar Joris Hessels. Positieve vooroordelen. Dat het zo’n energieke scoutsleider is die elke dakloze het liefst persoonlijk in een warme deken zou wikkelen en een kop dampende pompoensoep voorschotelen. Een homo ludens die de slogan ‘Life Is Music’ niet alleen op een aftandse fiets plakt, maar ook in zijn hart draagt. Zo’n kerel van wie je na één ontmoeting vermoedt dat het je beste vriend kan worden.

'Uitlach-tv is passé. Ik maak mensen liever schoon'

Maar de acteur/tv-maker heeft ook een getormenteerd kantje. En een therapeut. Tijdens het interview hoor je zijn brein alle kanten op knetteren. Hij weifelt, zoekt en graaft naar juiste formuleringen, terwijl hij in zijn warrige haardos hooit. Hij zet zinnen in als een koorddanser die behoedzaam zijn evenwicht zoekt, en, voetje voor voetje, het doorbuigende koord oversteekt. Hessels is bang voor de steile muur van verwachtingen die hij vreest te moeten beklimmen met zijn tweede worp op Canvas. Onnodig, want weinig kijkers zullen De weekenden uitzitten zonder een stuk of twintig kroppen in de keel.

Toen je ons de pilootaflevering bezorgde, benadrukte je om “asjeblief niet te veel te verwachten”. Waarom?