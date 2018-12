De genbaby's komen heus wel (ze zijn er zelfs al)

Jiankui He had écht verwacht dat ze hem als held zouden ontvangen. Als eerste ter wereld heeft hij een baby gemaakt die gegarandeerd nooit hiv zal krijgen. Met de genetische kniptechniek Crispr-Cas verwijderde hij bij prille embryo’s het gen dat mensen bevattelijk maakt voor hiv, overigens op verzoek van de ouders.

Geen hiv meer! Denk eens aan de miljoen aidsdoden per jaar. Of aan de aidsdorpen van China, met ‘meer aidslijders dan dieren in de dierentuin van Beijing’, zoals Mu Cao dichtte. Dan is het toch de ‘morele plicht’ van de wetenschap om daar iets aan te doen?

Maar in plaats van gejubel, viel er in de afgeladen congreszaal in Hongkong waar He zijn doorbraak deze week presenteerde een ijzige stilte. Waarna de man die de mensheid wel even dacht te verlossen van het aidsprobleem prompt werd afgebrand. Veel te riskant, onverantwoord, ‘monsterlijk’, luidde het oordeel. Als Icarus die te dicht bij de zon had gevlogen, volgde de val: in amper 48 uur tijd had zijn universiteit He de rug toegekeerd, de overheid zijn onderzoek stilgelegd en de internationale wetenschap hem in allerlei plechtige verklaringen veroordeeld.

Kijk: zo moet het dus níét. ‘Het fascineert me. Dat hij kennelijk echt heeft gedacht: we gaan het gewoon doen, en dan presenteren we op een congres de baby. Het is net alsof die meneer vijftig jaar medische ethiek heeft gemist’, zegt medisch-ethicus Annelien Bredenoord. ‘Die man heeft van twee gezonde baby’s mutanten gemaakt’, zegt moleculair-geneticus Hans Clevers (beiden UMC Utrecht). ‘Absoluut verkeerd. Dat gen dat hij heeft weggehaald, heeft ook gewoon een functie voor het immuunsysteem.’