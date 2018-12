Het is zondagavond. Buiten laat de herfst zich van zijn guurste kant zien, binnen wurmen de eerste bezoekers zich opgelucht uit hun jassen. Twee vrouwen giechelen zenuwachtig terwijl ze naar de bar wandelen. Op een lederen zetel in de hoek van de ruimte kijkt een man in kostuum zwijgend naar zijn schoenen. De reden voor al die vertederende ongemakkelijkheid? Vanavond vormt het Gentse coworkingconcept Ampla House het decor voor de tweede editie van Collect, een dating-initiatief dat in het leven werd geroepen door Zoë Cooreman, Thalisa Devos, Ellen Jacobs en seksuoloog Wim Slabbinck.

Al mogen we Collect niet wegzetten als een zoveelste evenement dat deelnemers al speeddatend aan elkaar wil koppelen. “De avond is niet pas geslaagd als je je droompartner tegen het lijf bent gelopen”, legt Zoë uit. “Hou je er een nieuwe vriend aan over, dan is dat óók goed. We vonden het vooral interessant om mensen die je normaal links zou laten liggen, eens bewust bij elkaar te zetten om te zien wat dat geeft.”

Netwerk met beperkingen

Collect ontstond zes jaar geleden op de Gentse Feesten, al werd het toen nog verpakt als een informeel netwerkevenement. En hoewel de onderliggende idee nog steeds is om meer verbondenheid te creëren, zijn in de huidige vorm van Collect enkel vrijgezellen toegelaten. Daar is een reden voor.

“Veel singles zitten immers met hetzelfde probleem: je zit met een netwerk waarbinnen mensen na een tijd trouwen, kinderen krijgen of verhuizen naar het platteland omdat het daar nu eenmaal goedkoper is”, vertelt Zoë. “En dan is het plots zaterdagavond en weet je niet wat je kan doen of met wie je kan bellen.”