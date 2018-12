In de najaarszon zit ik op een bankje naast de woonboot waarop ik werk. Mijn vingers vliegen over het toetsenbord van de laptop op mijn schoot. Door mijn hoofd waait een wervelwind vol ideeën - invalshoeken voor artikelen, reizen die ik wil ondernemen, manieren om mijn appartement te verbouwen - die ik systematisch uit de lucht pluk en vang in tekst. Onder de stormachtige oppervlakten van mijn geest heerst een zacht innerlijk zoemen, alsof alle cellen in mijn lichaam een beetje jubelen. Ik voel me kalm en scherp.

'Het liefst zou ik al mijn vrienden tegelijk vertellen hoe prettig ik me voel'

Een uur of twee geleden, meteen na het verlaten van mijn bed, heb ik 0,2 gram fijngemalen paddo’s weggespoeld met een glas water. Dat doe ik al een half jaar om de paar dagen, maar nog altijd is het een wat onwennig ochtendritueel. Als ik in mijn ochtendjas zo’n bergje grijsbruine schilfers afweeg op mijn speciaal daarvoor aangeschafte precisieweegschaal lijk ik wel een drugsdealer.

Maar de effecten! Mijn ochtendmeditatie vliegt voorbij. Op de fiets onderweg naar mijn werkplek is het alsof al mijn zintuigen net wat scherper staan afgesteld. Het herfstlicht dat weerkaatst in het water van het IJ achter het Centraal Station van Amsterdam lijkt wel een zwerm vuurvliegjes. Bob Dylans klassieker ‘All Along the Watchtower’ streelt via mijn peperdure koptelefoon mijn oren. Met tintelend plezier verwelkomt mijn huid de zon en de wind. Ik voel me verbonden met de wereld. Het liefst zou ik al mijn vrienden tegelijk vertellen hoe prettig ik me voel.