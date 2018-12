The making of Michèle Cuvelier: zo belandde ze in Music For Life

Michèle wie? De naam van Michèle Cuvelier doet bij een aanzienlijk deel van het grote publiek niet meteen een belletje rinkelen. Nog niet, want de zesentwintigjarige Studio Brussel-stem lijkt goed op weg om de nieuwste ster aan het radiofirmament te worden. Met dank aan een passage in De slimste mens en een hoofdrol tijdens Music For Life.

Bij Studio Brussel hebben ze al langer een reputatie wat het lanceren van nieuw radiotalent betreft. En telkens wordt daarbij dezelfde strategie gehanteerd. Nieuwe namen worden klaargestoomd in de luwte met een rol als sidekick of een programma in de minder druk beluisterde uren, om dan tijdens Music For Life in het voetlicht te treden. Na afloop van die jaarlijkse benefietactie volgt een verhuis naar een meer zichtbare plaats in het zendschema en een glansrol als een van de gezichten van de zender. Een aanpak die in het verleden onder anderen Siska Schoeters, Sofie Lemaire, Sam De Bruyn, Linde Merckpoel en Eva De Roo naar het BV-schap katapulteerde.