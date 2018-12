Ariana Grandes clip bij Thank U, Next is een sterrenparade én een eerbetoon aan alle exen

De single Thank U, Next van Ariana Grande was al een wondertje van de betere Amerikaanse liedkunst. Met het soulvolle r&b-nummer wilde de Amerikaanse haar ex Mac Miller eren, de rapper die in september overleed aan een overdosis drugs. En Grande bracht en passant een ode aan ál haar exen, die allemaal zo hun bijdrage aan Grandes leven hebben geleverd: ‘One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now, I’m so amazing.’

Het liedje schoot begin november naar de toppen van de hit- en streaminglijsten en brak wereldwijd vele records: Thank U, Next werd het meest gestreamde nummer in een uur op Spotify, om maar een mijlpaal te noemen.

Maar dit weekend vloog Thank U, Next opnieuw naar de hithemel, dankzij de vernuftige clip bij het nummer. In de video van regisseur Hannah Lux Davis wandelt de zangeres en actrice nog eens in retrospectief door haar liefdesleven, via kinderkamer, schoolplein, optredens met cheerleaders en lunchafspraken.

En Grande wandelt niet alleen door de Hollywooddecors. Naast haar verschijnt een rij beroemdheden, die allemaal een rolletje op zich nemen waarmee ze verwijzen naar films en tv-series die Ariana Grande kennelijk hebben geïnspireerd tot haar eigen carrière. Een explosie van cameo’s dus, bijrolletjes van bekende personen. Onmiddellijk na de release van de clip begon een mondiaal gezelschapsspel op YouTube en sociale media: wie is wie, en waarnaar verwijst hij of zij?

Er zitten natuurlijk een paar makkies bij, die iedereen die een beetje thuis is in de popcultuur, kan raden. Zo duikt al snel de Australische popster Troye Sivan op, een van Grandes beste vrienden. In de clip is hij niet zo amicaal. Sivan verspreidt het gerucht dat Grande niet meer op mannen maar op vrouwen valt. ‘Fucking sick.’

De scène met Sivan – en nu wordt het wat ingewikkelder – verwijst naar de Amerikaanse comedy Mean Girls uit 2004 van regisseur Mark Waters, met actrice Lindsay Lohan. En er volgen nog vele hints naar die film en naar vergelijkbare highschoolfilms als Bring it On (2000), Legally Blonde (2001) en 13 Going on 30 (2004).

Acteur Jonathan Bennett, die in Mean Girls de hartenbreker Aaron speelt, doet zijn niet al te snuggere rol nog eens over als hij zichzelf complimenteert over zijn kapsel. Actrice Elizabeth Gillies, met wie Grande acteerde in de tv-serie Victorious, speelt de rol van Lindsay Lohan en marcheert net zo arrogant door de gangen van het schoolgebouw als Lohan destijds deed.

Mooi is ook de rol van actrice Jennifer Coolidge, die met Grande een eerbetoon brengt aan de film Legally Blonde, waarin Coolidge zelf acteerde. In de clip van Grande bespreekt de actrice het gebit van haar exen, en ze vraagt of Grande het weleens heeft gedaan met een man zonder tanden.

Maar de video bij Thank U, Next is meer dan zomaar een lofzang op Amerikaanse comedy’s over opgroeiende jongeren. Grande wil met alle verwijzingen ook een boodschap uitdragen. De nagespeelde scènes uit bijvoorbeeld Mean Girls gaan over het roddelcircuit op scholen, dat zich tegenwoordig heeft verplaatst naar de sociale media. Grande lijkt te willen aangeven dat aantijgingen op Twitter en Instagram net zo kwaadaardig zijn en meer schade kunnen aanrichten dan de valse praatjes op het schoolplein.

Daarmee lijkt Grande zich uit te spreken over de online-ellende die zij kreeg te verwerken toen haar ex Mac Miller begin september overleed. Grande bezweek bijna onder de laster, toen twitteraars haar de dood van haar ex in de schoenen probeerden te schuiven. Mac Miller zou zichzelf van het leven hebben beroofd omdat Grande hem ‘aan de kant had geschoven’, of had ‘ingeruild voor een ander’.

Daarop reageerde Grande, een van de invloedrijkste Amerikaanse sterren van het moment, door te stellen dat vrouwen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de misère die mannen soms over zichzelf afroepen. Miller leed al jaren aan een ernstige drugs- en alcoholverslaving en daar kon kennelijk niemand hem bij helpen.

Dat Grande nu in Thank U, Next haar exen eert en tegelijk opkomt voor zichzelf, en dat ook nog eens in een nostalgische en opgewekte clip vol verwijzingen naar de popcultuur en de films die Grande hebben gevormd, is natuurlijk geniaal.

