'Provence' van Kato De Boeck wint de Humo Award op het Internationaal Kortfilmfestival Leuven 2018

Kato De Boeck studeerde dit jaar af aan het RITCS met haar masterfilm 'Provence'. De film haalde al enkele internationale festivalselecties binnen en verzilverde de selectie op Film Fest Gent met de publieksprijs. Op Filemon won ze dan weer de juryprijs. Ze zet haar zegetocht verder met de Humo Award op Internationaal Kortfilmfestival Leuven 2018.

Over de film: Tijdens hun jaarlijkse zomervakantie verkennen de elfjarige Camille en haar oudere broer Tuur hun nieuwe kampeerbestemming in de Provence. Wanneer ze twee Nederlandse meisjes ontmoeten, verandert Camilles bewondering voor haar grote broer in een slepende jaloezie. Ontluikende volwassenheid verstoort de zorgeloze vakantie.