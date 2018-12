QUIZ: Zijn deze uitspraken van N-VA- of Vlaams Belang-politici?

1. Een wansmakelijk grapje over het schip met 629 migranten dat meer dan drie dagen ronddobberde op de Middelandse zee. N-VA of Vlaams Belang?

2. Maar één oplossing voor Almaci's vaderland: 'gaar stomen in eigen drek'. N-VA of Vlaams Belang?

3. Hitler was een vredelievend man. N-VA of Vlaams Belang?

4. Een alarmistische boodschap over de toekomst van Vlaanderen. N-VA of Vlaams Belang?

5. Vragen bij de uitnodiging van de ouders van de Koerdische peuter Mawda, die stierf door een verdwaalde politiekogel, bij premier Michel. N-VA of Vlaams Belang?

6. Racisme is relatief. N-VA of Vlaams Belang?

7. Een reactie op ex-VRT-journalist Johan Depoortere die kritiek had op het migratiebeleid van Theo Francken en uit rebellie zelf vluchtelingen opvangt. N-VA of Vlaams Belang?

8. Almaci gunt luie Marokkaanse bomma's een pensioen. N-VA of Vlaams Belang?

9. Opkuisen die migranten! N-VA of Vlaams Belang?

10. Hitler-parodie op YouTube: 'alle joden, moslims, zionisten en Amerikanen moeten samen in de hel branden'. N-VA of Vlaams Belang?

OPLOSSING:

Het zijn allemaal berichten van (ex-)politici van N-VA. Hieronder leest u van wie of wat.

1. Tomas Roggeman, nog steeds ondervoorzitter van Jong N-VA en fractiemedewerker, in 2018 op zijn Twitterpagina.

2. Delphine Rosiers, toenmalig bestuurslid van N-VA Schelle, in 2017 op haar Twitterpagina. Rosiers probeerde eerst nog de meubelen te redden door te zeggen dat haar account werd gehackt, iets wat N-VA ook communiceerde, maar stapte daarna toch zelf uit de partij.

3. Jan Tollenaere, tot minstens enkele jaren geleden nog bestuurslid van N-VA Turnhout, in een interview met De Standaard uit 2017. Outte zich eerder in het programma 'Kinderen van de collaboratie' als antisemiet en stelde de holocaust in vraag. Na de controverse zat de lokale N-VA-top met hem samen en besliste hij zelf zijn lidkaart in te dienen.

4. Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen. De quote komt uit een Facebookpost van dit jaar waarin ze haar ongenoegen uitte over de nieuw opkomende partijen 'Islam' en 'Be One'.

5. Werner Niemegeers, N-VA lijsttrekker in Lierde, op zijn Facebookpagina eerder dit jaar.

6. Bart De Wever, partijvoorzitter en tot nog toe Antwerps burgemeester, in 2015 in Terzake. De 'racisme is relatief'-uitspraak was een herhaling en bevestiging van diezelfde uitspraak van partijgenoot Liesbeth Homans in 2013. In dezelfde uitzending deed hij de beruchte uitspraak dat vooral berbers - 'een zeer gesloten gemeenschap' - racisme als excuus voor persoonlijk falen gebruiken.

7. Jimmy Moons, toenmalig bestuurslid van N-VA Beringen, in 2018 op Facebook. Werd meteen uit de partij gezet, maar kamerlid Werner Janssen riep toch op naar aanleiding van het incident 'zijn partij niet te viseren'.

8. Opnieuw Tomas Roggeman, in 2017.

9. De beruchte #opkuisen-tweet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in 2017.

10. Tony Hulsmans, toenmalig N-VA-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zonhoven, in 2016. Hulsmans trok zich na de controverse, die ook aangewakkerd werd door een ander denigrerend Facebook-bericht over vluchtelingen, zelf terug uit de partij.