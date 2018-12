Talk of the town in Kortessem: het dubbelleven van de priester

Een krant die al uitverkocht is om 10 uur ‘s ochtends? Een krantenhandelaar verkneukelt zich meestal om veel minder, maar die in Kortessem slaakt een diepe zucht bij het lege plekje aan de toonbank waar normaal Het Belang van Limburg ligt. “Moet dat nu echt in de krant staan? Dat zijn toch onze zaken niet.” Hij heeft het over het grote verhaal over pastoor A.B., de man die al zo’n tien jaar de dienst uitmaakt in de zes parochies van Kortessem. “Plots zag ik E.H. voor zijn naam staan”, titelt het stuk.

A.B. heeft het allemaal te danken aan die twee luttele letters, die staan voor ‘eerwaarde heer’. Die gingen zijn naam vooraf op het rouwkaartje van zijn moeder, een kaartje dat de priester na wat aandringen had opgestuurd naar de veertiger met wie hij al drie jaar een relatie had.



“Toen kwam ik erachter dat ik al die jaren een relatie had gehad met een priester. Ik ben die dag helemaal ingestort”, leest het relaas van de vriend. Die vond het plausibel dat pastoor A.B. – die zich sinds hun ontmoeting op de holebi-datingsite Bullchat voordeed als ‘Stef’ – hem nooit thuis kon ontvangen “omdat zijn moeder niet wist dat hij homo is”. Ook dat bleek een leugen: de vrouw woonde al vijf jaar in een rusthuis.