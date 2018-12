Johan Vande Lanotte oogt ontspannen. Vanaf januari zal hij dan wel geen burgemeester meer zijn in Oostende, afscheid nemen van de politiek doet hij zonder bezwaard gemoed. “Ik heb dertig jaar meegedraaid op het hoogste niveau en zaken gerealiseerd waar ik echt achter sta. Als ik daarmee niet tevreden kan zijn, wie dan wel?”

“Maar we blijven de grootste partij. Ik had gemikt op dertien zetels, dat hebben we niet gehaald. Maar de partij maakt nationaal een moeilijke periode door, bovendien kreeg ik met Bart Tommelein (Open Vld) een zetelende viceminister-president tegenover mij.”

“Maar dat was op een moment dat er geen Vlaams-nationalistische partij in Oostende opkwam. We hebben die destijds allemaal bij ons gepakt. Sinds de N-VA weer opkwam, zijn we die voor een stuk weer kwijtgeraakt.”