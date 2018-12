Reconstructie van een regeringsval: een zweer die maar niet wilde barsten

“Kust mijn kloten N-VA, dàt gaat de premier vertellen.” Een MR-bron zegt donderdag in het parlement wat velen binnen de meerderheid denken. Het dwarsliggen heeft lang genoeg geduurd. Dat de Vlaams-nationalisten eens duidelijk maken: wìllen ze wel een oplossing? En dat ze anders maar hun conclusies moeten trekken.

De regeringscrisis over de kwestie-Marrakech zweert dan al dagen. De N-VA kan niet aanvaarden dat ons land het VN-migratiepact goedkeurt. De partij staat moederziel alleen in de regering. Het is voor de Vlaams-nationalisten een fundamenteel breekpunt. Maar niemand wil hen buitenzetten, aan zelf opstappen denken ze niet.

Feit is: eigenlijk is de mentale knop dinsdag al omgedraaid. Terwijl in de Kamer hoorzittingen bezig zijn, lanceert het N-VA-hoofdkwartier op de sociale media een harde campagne. De coalitiepartners reageren gechoqueerd: “Pure Vlaams Belang-stijl.”