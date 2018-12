'De tijd dat iedereen achter de mensenrechten stond, is voorbij'

Of we geen sponsor van Plan International willen worden, vraagt een kerstcampaigner in een Gentse winkelstraat niet ver van de rechtenfaculteit. 'Zo kun je kindhuwelijken helpen voorkomen.' Hoewel het aantal kindhuwelijken de laatste jaren daalde onder druk van de mensenrechten, wil het deze week niet zo vlotten, zegt de jongeman. 'De mensen zijn maar zeer lastig te motiveren.'

Het is iets wat Eva Brems, hoogleraar mensenrechten, herhaaldelijk benadrukt wanneer ze stilstaat bij de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op 10 december 1948 ondertekenden vijftig landen die verklaring in Parijs, vastbesloten zo de gruwelen van oorlog in de kiem te smoren. Ondertussen schaarden 193 landen zich achter de verklaring, die het meest vertaalde document ter wereld is. 'Maar mensenrechten zijn niet alleen verdragen, wetten en justitiehoven', zegt Brems. 'Sinds de verklaring is aangenomen is er veel gerealiseerd, maar dat lukt alleen wanneer overtuigingen van burgers en het discours van politici ook in die richting gaan.'