'Tieners zijn niet lui, ze zijn het slachtoffer van hun biologische klok.' Het is een uitspraak van de Amerikaanse chronobioloog Martha Merrow. Samen met collega’s in haar vakgebied schreeuwt ze al langer van de daken dat het gegaap en gegeeuw op schoolbanken geen daad van verzet is, maar een gevolg van een natuurlijk conflict: het ingebouwde dagritme van pubers komt niet overeen met dat van de maatschappij. 'Ineens veranderen adolescenten in echte nachtuilen. Daar lijkt geen ontsnappen aan', stelt Merrow.

De conclusie die uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken volgt: stel het aanvangsuur van de school uit. Alleen moesten die onderzoeken zich tot nu toe beroepen op vragenlijsten bij leerlingen over hun slaappatroon, vrij onbetrouwbaar dus. Toen twee middelbare scholen in de Amerikaanse stad Seattle aankondigden om het eerste lesuur niet langer om 7.50 uur maar om 8.45 uur te plannen, kregen wetenschappers een experiment in de schoot geworpen. Via een zogenaamde sleeptracker konden ze het slaappatroon van tachtig 16-jarige studenten voor en na de invoering op een objectieve manier vergelijken.

Uit het onderzoek, deze week gepubliceerd in Science Advances, blijkt niet alleen dat de vrees dat pubers gewoon later zouden gaan slapen onterecht is – gemiddeld sliepen ze 34 minuten langer – hun cijfers verbeterden eveneens. Gemiddeld gingen de schoolresultaten met bijna 5 procent naar omhoog. Geen geringe impact.