Reconstructie: Hoe Michel de ultieme bocht naar links nam om zijn regering te redden

Het enige wat je de premier kunt verwijten is dat hij zo naïef is geweest om nog vertrouwen te hebben in de N-VA, een partij die erop gebrand is ons land in de prak te rijden en daar zelfs geen doekjes meer om windt de laatste weken. Zelfs een ratelslang is meer te vertrouwen dan de N-VA want die ratelt tenminste eerst nog met haar staart voor ze tot de aanval over gaat. Michel heeft totaal onderschat wat een vernietigende kracht de N-VA wel is. Het was al een vreselijke gok in 2014 en dat is nu ook zo gebleken. Hopelijk maken ze voor u en voor mij nooit meer die zelfde vergissing.