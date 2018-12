Comedy na 'Nanette': moet het altijd om te lachen zijn?

“Wat gebeurt er eigenlijk nadat je zogezegd bent doorgebroken?”, vroeg Hannah Gadsby zich onlangs af. De Australische comédienne had net vernomen dat ze een of andere doorbraakprijs had gewonnen voor haar voorstelling Nanette, en ze wist niet goed wat ze daar mee moest. “Kan het zijn dat ik een onehitwonder word of mag ik eeuwig beloftevol blijven?”

Nanette, te zien op Netflix, is de meest spraakmakende en controversiële comedyshow van het jaar en het succes heeft iedereen nogal overvallen, Gadsby niet het minst. “Ik dacht dat Nanette na twaalf voorstellingen afgevoerd zou worden. Ik dacht dat de voorstelling de mensen zou verdelen, niet dat ik ze zou veroveren.”

Omdat het geen voorstelling is die je per se aan het lachen brengt. Meer nog: er zijn vast een hoop mensen die zich met een doos popcorn in de zetel nestelden, klaar voor wat billenkletsers, en de televisie uitschakelden met tranen in de ogen. Of vol ergernis. Zoals Michael Van Peel: “Ik vond het interessant. En stoer. Maar ik vond het niet goed.”