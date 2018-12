Het mysterie van de verdwenen Arjen Kamphuis, de cyberexpert die opnam tegen de spionagezucht van wereldmachten

Wie in het mysterie van Arjen Kamphuis' vermissing duikt, gaat bijna vanzelf in complotscenario's denken.



Kamphuis helpt journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten om buiten het zicht te blijven van geheime diensten en hun bronnen te beschermen. Hij adviseert Europese overheden hoe ze hacks van vijandige mogendheden kunnen voorkomen, hij assisteert klokkenluiders die door hun onthullingen moeten vrezen voor hun leven.



Was Kamphuis zelf ook doelwit? Gebeurde er een ongeluk? Of nam hij de benen?

Meerdere laptops

Vier maanden na de verdwijning liggen alle scenario's nog op tafel, al houden intimi steeds sterker rekening met een zelfgekozen vertrek in de vergetelheid.

Als hacker en cyberdeskundige voerde Kamphuis - lange rossige haren, brilletje, vaak in het zwart gekleed - een kruistocht tegen de in zijn ogen lakse omgang met informatiebeveiliging.



"Er is onweerlegbaar documentair bewijs dat vrijwel alle systemen die wij gebruiken kunnen worden gemanipuleerd en afgeluisterd," zei hij ooit in een interview. "Maar in Nederland hebben we er niet eens een gesprek over."



Zelf torst hij altijd meerdere laptops en telefoons met zich mee. Om veilig te werken moet je volgens Kamphuis een computer van vóór 2008 gebruiken die nog nooit contact heeft gemaakt met internet, je e-mail versleutelen en Amerikaanse diensten als Facebook of Twitter mijden.



Om te googelen of twitteren gebruikt hij een aparte laptop, weet journalist Gerard Janssen, die regelmatig bij hem aanklopte. "Om zijn nek draagt hij twee usb-sticks. Eentje met gevoelige data en eentje met besturingsprogramma Linux Tails voor zijn laptop. Op het eerste gezicht absurd paranoia, maar als je aan gevaarlijke dossiers werkt, is het nodig. Dankzij klokkenluiders als Edward Snowden weten we dat samenzweringstheorieën over geheime diensten als de Amerikaanse NSA keer op keer waar blijken te zijn."