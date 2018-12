MNM-seksuologe Seksuolotte over fetisjen, porno en haar eigen seksleven: 'Als vrouwelijke seksuoloog word je snel gezien als seksgodin'

In video's op sociale media legt ze zonder nonsens uit hoe je een goede blowjob geeft - 'Vergeet zeker de ballen niet' - of waarom sommigen moeite hebben met klaarkomen tijdens de seks. Handig, in het post-'Joepie'-tijdperk. Humo sprak met de jonge, goedlachse psychologe/seksuologe over haar nieuwe job bij MNM, porno en haar eigen seksleven.

HUMO Is er vandaag nog veel nood aan seksuele voorlichting?

Vanwezemael «Ja, dat merk je alleen al aan de honderden vragen die zijn binnengestroomd. Er heerst nog veel onduidelijkheid, zowel bij jongere als oudere generaties. Mensen gaan zich vandaag meer dan ooit spiegelen aan wat ze zien in de media. Porno is bijvoorbeeld veel toegankelijker dan vroeger, maar vaak schept ze een verkeerd beeld van seksuele relaties - van wat er écht in de slaapkamer gebeurt.»

HUMO Je bent nu 26. Heb je vroeger zelf seksuele voorlichting gekregen?

Vanwezemael «In het zesde leerjaar heb ik voorlichting gehad, maar dat ging vooral over het praktische aspect. Hoe ziet alles eruit? Hoe doe je een condoom over de penis? Over de beléving hebben we nooit les gehad. Hoe flirt je met elkaar? Wat is verliefd zijn? Hoe geef je je grenzen aan? Het is belangrijk om ook zulke zaken bespreekbaar te maken.»

HUMO Je doelpubliek is overwegend jong. Ben je zelf op vroege leeftijd in aanraking gekomen met seks?

Vanwezemael «Ik was rond de 16 jaar, iets vroeger dan gemiddeld. Mijn eerste seksuele contacten verliepen heel oké: ik heb nooit dingen gedaan waar ik nu spijt van heb. Thuis heb ik er altijd heel open over kunnen praten: ik kon met mijn vragen terecht bij mijn ouders. Ik bezocht ook regelmatig websites zoals sensoa.be en ik kon er met vriendinnen over praten. Ik heb mijn seksualiteit erg veilig kunnen verkennen.»

HUMO Wanneer heb je beslist dat je seksuologie wilde gaan studeren?

Vanwezemael «Ook rond mijn 16de. Ik wou voordien wetsdokter worden, maar plots kon ik niet meer tegen bloed (lacht). Toen heb ik samen met mijn ouders nagedacht over een studierichting. Ik las toen regelmatig boeken over seksualiteit, en ook mijn eindwerk in het middelbaar ging over seksuele ontwikkeling. Plots vroegen mijn ouders: 'Seksuologie, is dat niks voor jou?'»

Zweetvoetenfetisj

HUMO Ondertussen ben je huisseksuologe bij MNM. Luisteraars kunnen vragen insturen naar jou, al dan niet anoniem. Wat is de vreemdste vraag die je al ontvangen hebt?

Vanwezemael «Iemand vroeg 'Is het raar dat zweetvoeten mij opwinden?'. Maar eigenlijk is dat niet per se een rare vraag: fetisjen bestaan nu eenmaal, en zijn heel divers. Of je nu opgewonden raakt van ondergoed of voeten; dat is oké. Van mij mag je opgewonden worden van wat je wilt. Zolang het maar geen kinderen zijn (lacht).»

»Ik vind het bewonderenswaardig dat mensen zulke vragen durven stellen, want vaak gaat er veel schaamte mee gepaard. Zulke vragen zijn wel zeldzaam. Wij focussen vooral op de vragen die vaak terugkomen.»

HUMO Zoals?

Vanwezemael «De meest voorkomende vragen gaan over orgasmeproblemen, pijn tijdens het vrijen, vroegtijdige ejaculatie,... Of 'Ik heb maar twee keer per maand seks, is dat normaal?'»

HUMO Het lijkt wel alsof je met je video’s nog steeds taboes doorbreekt. Ik heb nog nooit iemand zo casual zien uitleggen hoe je een goede pijpbeurt geeft.

Vanwezemael «Je merkt dat er nog steeds een soort van taboe over seks heerst. De reacties op mijn video’s zijn heel uiteenlopend. De ene vindt het overbodig, de andere is dan weer heel dankbaar. Ik vind het belangrijk dat ik to the point, zonder schaamte de dingen kan noemen hoe ze zijn en mensen kan helpen door hen de juiste informatie te verschaffen.»

HUMO Eerder deze week kreeg presentatrice Babette Moonen meer dan 500 ongepaste privéberichten nadat ze op de radio zei dat ze geil wordt na het sporten. Het is blijkbaar nog altijd niet evident om als vrouw over seks te praten.

Vanwezemael «Die reacties waren er écht over. Zulke dingen maak je ook mee als seksuologe. Wanneer je als vrouwelijke seksuoloog spreekt over seks, word je meteen gezien als 'sexperte', als 'seksgodin' bijna. Ik heb ook reacties gekregen als 'Je bent gaan studeren waar je goed in bent', of 'Je weet veel over seks dus je zal er wel veel mee bezig zijn'. Mannelijke seksuologen hebben daar veel minder snel last van.»

HUMO Alsof een vrouwelijke seksuologe vanzelfsprekend een nymfomane is.

Vanwezemael «Daar komt het op neer. En het zijn niet alleen mannen die zo denken, hoor.

»Mijn partner krijgt ook vaak opmerkingen als 'die standjes die je vriendin post, heb je die allemaal al uitgetest?'. Het is niet omdat je iets gestudeerd hebt, dat je daar ook in het dagelijkse leven áltijd mee bezig bent, hè.»

HUMO Krijg jij vaak ongepaste berichten?

Vanwezemael «Privéberichten nog niet echt. Er zijn wel mannen die vragen of ik vrijgezel ben, maar dat vind ik niet meteen een ongepaste vraag. Oneerbare voorstellen of dickpics heb ik nog niet gekregen. Gelukkig maar (lacht). Nóg niet! »

Monogamie

HUMO Hoe reageert je vriend op jouw job?

Vanwezemael «Dat was nooit echt een issue. Hij was blij dat ik zo gedreven was wat mijn studie betreft. Van het hele mediagebeuren neemt hij wel meer afstand. Sinds ik voor MNM werk, krijgt hij vaak vragen van vrienden of collega's, maar hij blijft er rustig onder. Hij kan er goed mee om. Hij bewaakt ook mijn grenzen: hij zorgt ervoor dat ik niet té veel hooi op mijn vork neem. Dat het niet té druk wordt.»

HUMO Hebben je sekspartners extra hoge verwachtingen omdat je seksuologe bent?

Vanwezemael «Mijn huidige vriend is mijn enige sekspartner geweest sinds mijn opleiding. Ik denk niet dat hij per se hoge verwachtingen heeft. Soms stelt hij wel voor om de dingen uit te proberen waarover ik praat, maar als we die allemaal moeten doen zijn we lang bezig (lacht).»

HUMO Bekijk je seks nu op een andere manier dan voor je studies?

Vanwezemael «Ja. Ik ben meer bewust van wat ik zelf wil. Ik weet gemakkelijker mijn grenzen aan te geven, en die van mijn partner aan te voelen. Binnen die grenzen kan ik ook gemakkelijker experimenteren.

»Wanneer er een seksueel mindere periode is binnen onze relatie, besef ik nu ook dat dat helemaal niet abnormaal is. Ja hoor, ook bij ons is de seks niet altijd perfect. Het is niet omdat je de theorie goed kent dat het ook in de praktijk altijd even goed lukt. Maar ik mag zeker niet klagen.»

HUMO Wanneer jij zelf seks hebt, ben je eigenlijk deels bezig met je job. Neemt dat niet een deel van de spontaniteit weg?

Vanwezemael «Als we in bed duiken denk ik niet 'idealiter moeten we nu dit of dat doen' hoor (lacht). Het blijft heel natuurlijk en spontaan. Wat komt, dat komt.»

HUMO Kan je van jezelf zeggen dat je goed bent in bed?

Vanwezemael (lacht) «Dat moet je aan mijn partner vragen. Ik heb in ieder geval nog geen klachten gekregen.»

HUMO Is het belangrijk om kritiek te kunnen geven over je seksleven? Veel partners nemen zulke opmerkingen heel persoonlijk.

Vanwezemael «Zeker! Het voornaamste binnen een relatie en seksualiteit is communicatie. Je moet leren aangeven wat je voelt en nodig hebt. Als iemand iets doet wat niet leuk voelt, dan moet je dat durven zeggen. Op een respectvolle manier uiteraard, niet 'Je suckt' of 'Ga eens naar boven en naar links!'. Zuchten of uitspraken als 'laat maar, het lukt toch niet' zijn ook enorme afknappers. Het werkt demotiverend, en die faalangst kan nog een tijdje in je hoofd blijven zitten. Daarom is het als ontvanger belangrijk om ook aan te geven wat je wél wilt. Je moet je partner de kans geven om je lichaam te ontdekken.»

HUMO Gaat er niet een deel van de spanning verloren als je alles zo gaat bespreken? Handelingen worden voorspelbaar op die manier.

Vanwezemael «Dat denk ik niet. Seks kan iedere keer heel anders zijn. Er zijn ook veel manieren om het spannend te maken; er is veel variatie en experiment mogelijk. Seks is iets heel lichamelijks en is gericht op beleving. De spanning komt vanzelf wel.»

HUMO Hoe belangrijk is seks voor een gezonde relatie?

Vanwezemael «Dat hangt van relatie tot relatie af. Er zijn koppels die perfect zonder seks kunnen. Sommigen nemen genoegen met knuffelen en strelen, en laten penetratie of orale seks aan zich voorbij gaan. Vanaf dat één van de twee iets tekort komt op seksueel gebied, kan dat wel voor problemen zorgen. Ook hier is communicatie dus bijzonder belangrijk.»

HUMO Je bent al vijf jaar samen met je vriend. Geloof je dat seks spannend kan blijven in een langdurige, monogame relatie?

Vanwezemael «Binnen een relatie zijn er op seksueel gebied altijd wel ups en downs. Niet elke vrijpartij is even goed, maar dat is normaal. Wanneer je langere tijd samen bent, kan het op een andere manier spannend worden - als je genoeg varieert»

»Vaak worden dezelfde standjes gerecycleerd of wordt er altijd op dezelfde tijdstippen gevreeën - zondagmorgen voordat de kinderen gaan voetballen bijvoorbeeld. Maak tijd voor elkaar; een romantische avond samen kan tot góéie seks leiden. En als dat niet gebeurt, dan heb je tenminste een leuke avond samen gehad.»

»Ik geloof persoonlijk in monogamie, maar snap wel dat het voor sommige mensen niet werkt. Polyamorie kan een goed alternatief zijn. Momenteel ben ik heel gelukkig in mijn relatie, maar wie weet besef ik binnen 10 jaar dat het toch niet is wat ik wil. In de loop van je leven kan er zoveel veranderen op seksueel gebied.»

Amateurporno

HUMO Je hebt nog nooit de neiging gehad om seksuele voldoening te zoeken bij iemand anders dan je vriend?

Vanwezemael «Nee, helemaal niet. Natuurlijk zijn er wel seksuele fantasieën. Porno kijken is bijvoorbeeld ook deels fantasie: je beeldt je in dat je het met iemand anders doet en wordt daar opgewonden van. Maar zelf heb ik nog nooit gedacht: 'Ik wil met iemand anders naar bed'. Als ik een knappe man ontmoet denk ik wel eens; 'Als ik vrijgezel was, wie weet',... Maar daar blijft het bij. Een extra vriend zou wat te veel worden voor mij (lacht).»

HUMO Kan porno helpen bij de seksuele ontwikkeling?

Vanwezemael «Zeker. Ik vind het goed dat er zoiets als porno is. Mensen kunnen zo ontdekken waar ze opgewonden van worden. Maar er zijn ook nadelen: porno geeft niet altijd de realiteit weer, en dat lijken mensen niet altijd te beseffen. In een programma van Goedele Liekens zei een jongen: 'mijn grootste droom is klaarkomen in het gezicht van een vrouw', terwijl dat helemaal niet zo gebruikelijk is in een relatie. Maar porno doet soms uitschijnen van wel.

»Porno mag niet gezien worden als de manier 'waarop het moet'. Ik kreeg bij MNM de vraag: 'In porno vrijen ze bijna altijd zonder condoom, is dat niet gevaarlijk?'. In pornovideo's wordt er ook vaak zorgeloos afgewisseld tussen vagina en anus, terwijl dat voor infecties kan zorgen. Het is belangrijk om te duiden dat wat in porno gebeurt niet allemaal oké is.»

HUMO Is porno nog te veel vanuit mannelijk standpunt gemaakt?

Vanwezemael «Meestal wel. Er wordt veel gefocust op de penetratie en het pijpen, en weinig op de beleving errond. Vrouwen zijn meer gericht op dat tweede. In dat opzicht focust porno vooral op het opwinden van mannen. Maar er bestaat ook wel vrouwvriendelijke porno hoor. Vooral in de 'amateur'-categorie gaat het er realistischer aan toe. Er zijn tegenwoordig ook meer koppels die uitsluitend met elkaar porno maken, waardoor ook meer de amoureuze totaalbeleving centraal komt te staan.

»Ik ben blij dat Kaat Bollen nu ook met vrouwgerichte ‘pornafilms’ gaat komen. Ook de 'Fifty Shades of Gray'-films hebben voor een mooie opening gezorgd naar een meer vrouwelijke beleving van seks.»

HUMO Wat is je favoriete porno-categorie?

Vanwezemael (lacht) «Daar ga ik niet op antwoorden! Mijn ouders en collega's gaan dit interview lezen, en ik wil niet dat zulke informatie tegen mij gebruikt wordt op feestjes.»

