Peter Van de Veire is 'De slimste mens ter wereld': 'Terugkeren naar tv? Uitsluitend als ik 'Het rad van fortuin of 'Het journaal' mag presenteren'

't Is gebeurd: Peter Van de Veire (47) mag zichzelf een jaar lang de slimste mens ter wereld noemen. Humo sprak hem even voor hij de nacht en de champagne indook.

Het goede nieuws kan niet op voor Peter Van de Veire: eerder deze week raakte bekend dat hij opnieuw vader wordt, en zonet won hij ‘De slimste mens ter wereld’. In een spannende finale bleef hij Julie Colpaert de hele tijd voor, tot hij zich op het einde slim liet zakken en Hendrik VIII hem de overwinning bezorgde. Opvallend: tien jaar geleden nam hij al eens deel, maar toen werd hij na twee afleveringen naar huis gestuurd.

HUMO Proficiat, je bent binnenkort de slimste 47-jarige papa ter wereld!

Peter Van de Veire (lacht) «Bedankt!»

HUMO Had je het verwacht?

Van de Veire «Totaal niet. Erik Van Looy vroeg hetzelfde bij het begin van mijn eerste aflevering, en ik zei toen: 'Als jij dat wilt, Erik.' Het is televisie, het is een spelletje. Als je die combinatie kunt verteren, kun je ver raken. Maar zó ver had ik nooit verwacht.»

HUMO In Story vertelde je dat je jezelf nooit zag winnen van Julie Colpaert.

Van de Veire «Klopt. Ik had haar bezig gezien, en ze is écht een slimme journaliste, die het spel heel ernstig nam en snel speelde.

»Wanneer je vanaf de zijlijn naar 'De slimste mens' kijkt, beleef je het heel anders: je voelt jezelf zwakker dan wanneer je even later zélf in die stoel zit. Zodra je daar zit, raak je in een soort strijdmodus en lijk je plots meer te weten. Heel vreemd.»

HUMO Tien jaar geleden nam je al eens deel. Toen lag je er na twee afleveringen uit. Wat een verschil.

Van de Veire «Toen had ik niet zo'n goed strijdpaard (lacht). Het liep voor geen meter. Ik had net de eerste reeks van 'Peter Live' gedraaid én MNM opgestart. Verder zat ik ook in een scheiding. Ik had me veel minder op het spel gefocust. Ik vond het wel leuk, hoor, maar ik gedroeg me alsof ik aan een doordeweeks panelprogramma meedeed. Nu pas besef ik dat je jezelf mentaal en fysiek echt goed moet voorbereiden. Ik ben ook gewoon tien jaar ouder, en ik heb dus tien jaar langer informatie kunnen opzuigen.»

»Ik ben ook rustiger geworden. Op de boot van 'Gert Late Night' heb ik een soort televisierust gevonden. Doordat er constant een camera in de buurt is, ga je er na een tijd minder op letten. Dat gevoel heb ik meegenomen naar 'De slimste mens'. Ik heb van elk moment in die stoel proberen te genieten.»

HUMO Hoe heb je jezelf dit jaar voorbereid?

Van de Veire «Ik heb me veel meer gefocust, ik wilde het écht beter doen dan de vorige keer. Ik heb zelfs een paar maanden niet gedronken om mijn hoofd fris te houden. Niet dat ik daarvoor zoveel zoop, hoor.

»Na een tijdje merk je dat je alle informatie die je tegenkomt, automatisch begint op te nemen. Als ik achter een bus reed, begon ik in mijn hoofd busmerken op te sommen.»

HUMO In de finale nam je het op tegen Michèle Cuvelier van Studio Brussel en Julie Colpaert, die een verleden heeft bij Qmusic. Is het toeval dat de finalisten alle drie een radioachtergrond hebben?

Van de Veire «Dat denk ik niet. Radiomensen doen het statistisch gezien altijd goed. Bij de radio krijg je een soort snelheid aangeleerd. Je moet veel tegelijk doen: knopjes bedienen, jingles starten, praten, proberen grappig te zijn... Bovendien krijg je heel veel informatie te verwerken, je moet met alles mee zijn.»

HUMO Deelnemers die het goed doen in 'De slimste mens', hebben een jaar later vaak een eigen televisieprogramma. Jij hebt er al verschillende gehad. Heb je nog tv-ambities?

Van de Veire «'Het rad van fortuin' wil ik nog wel presenteren. Of 'Het journaal'. Met de sérieux van Martine Tanghe. Dat zou ik nog overwegen.»