Twee keer per jaar seks: gaan we de panda achterna?

In de eerste jaren dat ze samen waren, deden Karen en haar lief het overal. In zijn bed, op haar tafel, op verlaten parkings, in kleed- en toilethokjes. Soms hard, soms zacht. Met uitgebreid voorspel, attributen, of vliegensvlug. Maar altijd fijn. A rato van vier, misschien vijf keer per week. “Ik hield de tel niet bij. Het kwam spontaan.”

Nu, begin dertig, telt ze wel. Zij het amper. Twee fulltimejobs en een kind verder, passeren er soms weken zonder seks. Telkens als het wel gebeurt, is de seks nog altijd fijn. Wel vaker snel, en altijd in bed. “Elders is te veel gedoe, bedenk ik nu al vooraf. In tegenstelling tot vroeger moet ik me meer voor seks opladen. En ik merk dat mijn lief ook veel minder initiatief neemt.”