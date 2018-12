Als je in de zomer in je halve blote met je vrienden kunt gaan rondcrossen in een bos, dan is dat een welkome vakantie", zegt Stef Aerts. Naast hem zit een van die vrienden: ook Matteo Simoni liep deze zomer met alleen een - veel te kleine - onderbroek aan door de bossen van Lommel.

Het ging om de opnamen van het tweede seizoen van Callboys, de bejubelde reeks van Jan Eelen over vier bevriende gigolo's die vrouwelijk Vlaanderen proberen te behagen en er nog hun kost mee proberen te verdienen ook. "Niet dat ik het aspect 'werk' wil minimaliseren", zegt Aerts nog, "maar de opnamen van Callboys waren toch een plezierige afwisseling in een heel pittig jaar."