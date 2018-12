Als de VS zich terugtrekt uit Syrië: de zorgen van het Koerdische leger. 'IS is nog niet verslagen en kan binnenkort weer heropleven'

Afgelopen week riep president Donald Trump de overwinning uit op IS in Syrië en kondigde hij aan het Amerikaanse leger uit het land terug te trekken. Onderzoeker Montasser AlDe'emeh sprak met de Koerdische politieke leider Shivan Alkhaburi over wat dit betekent voor de situatie in Noord-Syrië. ‘Laat onze jongens en meisjes die hun leven dagelijks op het spel zetten om de veiligheid van iedereen te garanderen niet in de steek.'

HUMO Wat nu?

Alkhaburi ‘De terugtrekking van de Amerikaanse troepen is nog niet in gang geschoten, maar geleidelijk aan zullen ze uit Syrië vertrekken. Laat het duidelijk zijn dat we nog steeds trouwe bondgenoten zijn van de internationale en Arabische coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. In de toekomst verwachten we wel dat Frankrijk het voortouw zal nemen in de strijd tegen IS.’

HUMO Dus de Koerdische strijders zullen blijven vechten, ook na de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten?

Alkhaburi ‘Voorlopig wel, ja. De gevechten in de oostelijke provincie Deir ez-Zor duren voort. De coalitie ondersteunt ons nog steeds en onze militaire posities blijven behouden.’

HUMO Ondertussen dreigt een confrontatie met Turkije.

Alkhaburi ‘Turkije dreigt er al een tijdje mee om Manbij (de Noord-Syrische stad wordt momenteel gecontroleerd de Koerdische YPG-milities, red.), Tal Abyad en gebieden ten oosten van de Eufraat in te nemen. Wij gaan voorzichtig om met die bedreigingen en hopen dat er geen militaire confrontatie komt. Via politieke en diplomatieke wegen hopen we dat te vermijden.’

HUMO Wat verwachten jullie van de internationale gemeenschap?

Alkhaburi ‘We roepen de internationale gemeenschap, maar vooral de invloedrijke grootmachten om de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) niet in de steek te laten. Deze strijders vechten al jaren voor de veiligheid van de hele wereld. Als men hen nu de rug toekeert door de Turken hun gang te laten gaan, zou dat een grote ontgoocheling zijn. Wij roepen België en de Europese Unie op om de Koerdische jongens en meisjes die hun leven dagelijks op het spel zetten om de veiligheid van iedereen te garanderen niet in de steek te laten.’

HUMO Wat als dat toch gebeurt en Turkije de SDF-posities aanvalt?

Alkhaburi ‘Dan hebben we het recht om onszelf te verdedigen. Als we vechten, dan is dat omdat we daartoe gedwongen worden. We kunnen ons mannetje wel staan hoor. Dat hebben we bewezen in Kobani en Afrin. Ondertussen hebben we genoeg militaire ervaring opgedaan.’

HUMO Zoeken jullie nu toenadering tot Assad?

Alkhaburi ‘We onderhandelen al een tijdje met Assad, ja. Dat zullen we blijven doen. In de hoop Assad te overtuigen een democratische grondwet vast te leggen opdat de rechten van alle Syriërs gegarandeerd worden.’

HUMO En ook met Rusland?

Alkhaburi ‘Ja, wij onderhandelen ook met de Russen. De komende dagen hopen we enige resultaten te kunnen boeken.’

HUMO Wat met de westerse IS-strijders en hun families die jullie gevangen houden?

Alkhaburi ‘De westerse landen hebben weinig moeite gedaan om tot een oplossing te komen. De toekomst is een groot vraagteken. Als die mensen weten ontsnappen, dan zal dat de veiligheid van het Westen niet ten goede komen.’

HUMO Kan IS heropleven in Syrië?

Alkhaburi ‘Ja, IS is nog niet verslagen en kan binnenkort weer heropleven.’