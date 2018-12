“Mis je me?” Na een jaar stilte laat Spacey weer van zich horen op Twitter. Of beter: Frank Underwood, Spaceys House of Cards-personage. Herrezen uit de dood, in kerstige keukenshort spreekt hij de wereld toe in een vreemde YouTube-video. “Ondanks alle vijandigheid, de krantenkoppen, de verdachtmakingen zonder rechtszaak (...) voel ik me verrassend goed”, zegt Spacey in ijzingwekkend onderkoelde Underwood-stijl. “En mijn vertrouwen dat je uiteindelijk de volledige waarheid zult kennen, groeit.”



Velen zien de video – meteen door miljoenen bekeken – als een verdediging tegen de beschuldigingen over seksueel misbruik en wangedrag aan zijn adres. En als een dikke middelvinger naar streaminggigant Netflix, die de acteur aan de kant zette en Underwood letterlijk begroef. De timing is dan ook zeer toevallig: minuten na de video raakte bekend dat Spacey wordt aangeklaagd voor aanranding van een 18-jarige jongen in 2016. Hij zou hem dronken hebben gevoerd in een bar na het werk en hem bij de geslachtsdelen hebben gegrepen.

'‘Ervan uitgaand dat de klachten gegrond zijn, is het een kaakslag voor de slachtoffers’' Jeroen Wils, communicatiebureau Bepublic