Van visolietabletten tot genen voor zingeving: het wetenschapsjaar in zeven blunders

1. ‘Visolietabletten zijn goed voor je’

Rijen dik staan ze bij de drogist, de doorzichtige capsules gevuld met Omega 3- en Omega 6-visvetzuren. Want visvetten: goed voor hart, bloedvaten, hersenen en ogen, nietwaar?

Inderdaad, niet waar. Dat bleek althans in juni uit een omvangrijke weging van 79 eerdere onderzoeken naar Omega-3-vetten, uitgevoerd door de invloedrijke Cochrane Collaboration. Voor hart- en vaatziekten, hartritmestoornissen en vervroegde sterfte blijken de gouden capsules geen enkel verschil te maken, bleek daaruit. Misschien wel gewoon omdat het vissenvet per pil toch op een wat andere manier ons lichaam binnenkomt dan per vis.

Altijd weer wat met dat voedingsonderzoek, zo leert ook een blik op de jaaroogst van onze vaste factcheckrubriek ‘Klopt dit wel?’. Nee, er is geen reden om aan te nemen dat vette vis en weinig koolhydraten de overgang bij de vrouw drie jaar uitstelt, zoals veel media afgelopen lente meldden. Het is onbewezen dat biologische voeding de kans op kanker vermindert, zoals in november rondging. En dat we door pure chocolade beter zouden gaan zien is… nou ja, vult u zelf maar in.