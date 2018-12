Juristen trekken op Instagram ten strijde tegen 'leugens van politici'

“Als ik alle verkeerde informatie over het migratiepact zou factchecken, dan heb ik een nieuwe fulltime job”, zegt Sebastiaan Van Severen, doctoraatsonderzoeker Internationaal Recht aan de UGent en oprichter van Instanational Law. Op dat account houdt hij uitspraken van politici in de media tegen het licht. Bestaansreden voor het account is zijn verontwaardiging over alle desinformatie in verband met het Global Compact.

“Ik word betaald om over dit soort onderwerpen onderzoek te doen en les te geven aan studenten”, vertelt Van Severen. “Maar dan is het ook erg frustrerend als politici in dit land er leugens over verspreiden en er gewoon mee wegkomen. Je voelt dan een soort noodzaak om er zelf iets aan te doen.”

Toegankelijk

Het account telt vooralsnog zo’n driehonderd volgers, maar het is dan ook nog maar enkele weken geleden opgestart. Waarom Van Severen precies naar Instagram trekt? Op het sociale medium heb je weinig plaats om een boodschap te verkondigen, zegt de doctorandus. Dus moet je heel moeilijke materie heel treffend kunnen samenvatten, dat maakt het toegankelijk.

Van Severen is niet de enige die zich opwindt over politici die bochten afsnijden in moeilijke juridische discussies. Professor discriminatierecht Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis, Brussel) doet het ook geregeld. Een Facebook-post van ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) over de kinderen van twee IS-vrouwen, die door België moeten worden teruggehaald, heeft hij op Twitter weerlegd. Volgens Francken is de redenering van de rechtbank gebaseerd op het kinderrechtenverdrag, dat hij vergelijkt met het ‘#Marrakeshpact’.