Rolstoelschaap Yiannoula krijgt bij Maria een tweede leven in de Zeeuwse polder

Yiannoula heeft een rolstoel. En een eigen kamer. Dat klinkt allemaal misschien best normaal, ware het niet dat Yiannoula een schaap is. Hij kwam twee jaar geleden kreupel ter wereld in de bergen van Kreta en werd verstoten door zijn kudde. Einde verhaal zou je denken, want zoiets loopt alleen in tekenfilms nog wel eens goed af. Of je moet iemand tegenkomen die zijn leven volledig in dienst van dieren stelt. Maar waar zou Yiannoula nou zo’n persoon vinden?

In Biervliet om precies te zijn. In een polderwoning even buiten het Zeeuws-Vlaamse dorpje is Yiannoula sinds drie weken bewoner nummer honderd. Hij woont er samen met 27 honden, 40 katten, een varken, 15 kippen en 15 eenden die letterlijk op de nominatie stonden tot Peking-eend te worden verwerkt. Plus de verzorgster van de hele bups, de 49-jarige Maria Moria.