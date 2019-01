Ondanks zorgelijke ontwikkelingen zag de wereld er twaalf maanden geleden slechter uit dan nu

Ook dit jaar domineren zorgelijke ontwikkelingen de eindejaarsoverzichten. Van de autoritaire golf die aanzwol met de verkiezing van Bolsonaro in Brazilië tot de val van de regering in eigen land; van de gruwelijke oorlogsbeelden uit Jemen tot het rode vervuilingsbolletje ter hoogte van uw straat; aan redenen tot bezorgdheid is er geen gebrek geweest in 2018.



En toch. Wie naar wereldwijde tendensen kijkt, moet vaststellen dat de gemiddelde mens op aarde bij het aftellen van oud naar nieuw zo goed als elk jaar mag pochen dat hij het nog nooit zo goed heeft gehad. 2018 is geen uitzondering. Uit een lijstje dat de technologiesite Quartz samenstelde (zie kader) blijkt dat een hele hoop globale trends, zoals bijvoorbeeld de kinder- en moedersterfte, positief blijven. Nooit hadden meer mensen toegang tot elektriciteit. Nooit was een kleiner percentage mensen analfabeet, en ga zo maar door.

Niet sexy

Waarom toosten we straks naar alle waarschijnlijkheid dan toch niet op dit schitterende jaar voor de mensheid? “Ik noem dat de wet van behoud van gezeik”, grijnst wetenschapsfilosoof en ‘rationeel optimist’ Maarten Boudry (UGent). In het voorjaar belicht hij in zijn nieuwe boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat de valkuilen van ons doemdenken. “Simpel: hoeveel vooruitgang we ook boeken, de hoeveelheid gezeik zal altijd aanblijven. Eigenlijk moet je de vraag bijna omdraaien: wat is er in 2018 níét op vooruitgegaan.”

Gevraagd naar de meest positieve vooruitgang in 2018, kiest Boudry initieel voor de brexit, die voor een “nieuwe Europese samenhorigheid zorgde”. Enkele uren bedenktijd later is zijn ‘winnaar’ de sterke afname van het aantal nieuwe hiv-infecties, een vrij recente omwenteling in vergelijking met bijvoorbeeld de wereldwijde armoededaling. Optimisme lijkt wel een kwestie van perspectief kiezen: er werden namelijk nog steeds 1,8 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv.