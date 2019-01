Volgens The Washington Post is een van die nepfilmpjes van Johansson 1.5 miljoen keer bekeken. Daar was Johansson natuurlijk verre van blij mee, maar ze reageerde nogal afgestompt in de krant, een paar dagen geleden. Er valt in praktijk niets aan te doen, zei ze. Niet dat ze het niet geprobeerd heeft, juridisch, maar als het puntje bij het paaltje komt kan ‘niets iemand tegenhouden als die mijn gezicht – of dat van een ander – op een ander lichaam wil plakken.’

De ontwikkeling van beroemdhedenporno en technologische vernieuwingen gaan hand in hand. Met de komst van de videocamera liet een boze ex of een aandachtszieke beroemdheid nog wel eens een seksvideo uitlekken, per ongeluk expres. Toen de foto’s en filmpjes op computers gezet werden, konden ze gehackt worden. De verspreiding van onder andere Johanssons naaktfoto’s leverde een hacker in 2012 een tienjarige gevangenisstraf op. Twee jaar later maakte een ander grootschalig jacht op op blote plaatjes van beroemdheden via fishing mails en die kwamen naar buiten onder de naam ‘The Fappening.’ Achttien jaar cel.

Zonder toestemming prive-naaktfoto’s publiceren voelde als ‘aanranding’ aldus Fappening-slachtoffers Lena Dunham en Jennifer Lawrence. Het is het toe-eigenen van een vrouwenlichaam omdat je blijkbaar vindt dat je daar recht op hebt omdat ze toch beroemd zijn of omdat je de morele bezwaren van zoiets niet ziet.