“Ik heb veel geleerd van Herman Van Rompuy”, zegt Luuk van Middelaar. “Hij heeft een groot diplomatiek vermogen om te zien hoe iets evolueert, tot hij voelt dat het moment daar is om in actie te schieten. Hij ziet lang van tevoren voet­angels en schiet­geweren, een talent dat hij heeft ontwikkeld in de Belgische politiek. En hij blijft altijd rustig, zelfs als zijn adviseurs als kippen zonder kop door de gangen renden. Na een gesprek in zijn bureau kwam je altijd kalmer naar buiten. Bijzondere uitwerking heeft die man.”



Van Middelaar is een Nederlandse historicus en filosoof. Van 2010 tot 2014 werkte hij als speech­schrijver voor onze landgenoot Herman Van Rompuy, die toen voorzitter was van de Europese Raad van staats­hoofden en regerings­leiders. Uit die ervaring puurde hij De nieuwe politiek van Europa, een briljant boek waarin Van Middelaar beschrijft hoe de euro­crisis en vluchtelingencrisis de Europese Unie dwongen om op een andere manier aan politiek te doen – de oude ‘regel­politiek’, die traag, anoniem en technocratisch was, moest plaats ruimen voor ‘gebeurtenissenpolitiek’, waarbij regerings­leiders – verzameld in de Europese Raad – snel, zichtbaar en soms controversieel moesten handelen.

Vandaag geeft Van Middelaar les aan de Universiteit Leiden, schrijft hij columns voor de kranten NRC en De Standaard, en werkte hij net de Engelse vertaling van dat laatste boek af. Het waren zware weken, maar hij gaat graag in op onze uitnodiging om een internationale stand van zaken op te maken. We beginnen in België.

Luuk van Middelaar: “Het is merkwaardig dat een pact waarvan zelfs de voorstanders zeggen dat het tandeloos is de inzet is geworden van extreem­rechtse identiteits­politiek – in die mate zelfs dat het regerings­partij N-VA de oppositie heeft ingezogen. Dat wijst erop hoe moeilijk het in Europa is geworden om een gesprek over migratie te voeren, want zo’n pact bevat dingen die iedereen wil: dat er afspraken komen tussen landen, dat men de allergrofste mensenrechtenschendingen wil voorkomen, enzovoorts.”