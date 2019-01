'Do I look like a muthafuckin’ role model?'

Het is 1988, en op het N.W.A.-nummer ‘Gangsta Gangsta’ stelt rapper Ice Cube een retorische vraag. 'Takin’ a life or two, that’s what the hell I do', rapte hij ook. 'You don’t like how I’m livin’? Well, fuck you.' Niet meteen een rolmodel, dus.

Gangsta rap, zoals het genre waarin N.W.A. opereerde heet, is helemaal terug. Zo lijkt het toch. De Antwerpse rapper Soufiane Eddyani bevindt zich in het midden van een mediastorm, omdat hij het in zijn nieuwe song ‘Amigo’ opneemt voor zijn vriend en collega-rapper ‘Moreno’, een veroordeelde tienerpooier. 'Bandito van de quartier zit nu daarbinnen achter tralies / gepakt door het systeem', rapt Eddyani.



Politici als Zuhal Demir (N-VA), Meyrem Almaci (Groen), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Kris Peeters (CD&V) waren er snel bij om de teksten van Eddyani unaniem te veroordelen.