De formule klinkt bekend: persoon wordt door uitputting en wanhoop te grazen genomen en schrijft een boek. De in Engeland wonende Duitse literatuurwetenschapper Anna Katharina Schaffner (Universiteit van Kent) kwam echter niet met een persoonlijk relaas of zelfhulpnaslagwerk. Ze schreef een fascinerende historische verkenning van het fenomeen ‘uitputting’, getiteld Exhaustion: A History.

Want zou het echt, dat wij, de moderne mens die kampt met burn-outs, overprikkeling en chronische stress, de uitgeputste generatie ooit zijn? Schaffner, al vijftien jaar woonachtig in Canterbury, in het zuidoosten van Engeland, kon het zich niet voorstellen.

Schaffner warmt haar handen aan een imposante kop koffie, ze praat zacht, fluisterend bijna. Zonder aanleiding maakt ze een grapje over haar accent in de taal die aanvoelt als ‘native’ maar inderdaad niet zo klinkt (‘I am German, can you hear it?’). Het is wat fris in dit koffiebarretje, verstopt in een achterafsteeg in het centrum en zoals vrijwel alles in het historische Canterbury gesitueerd in een even indrukwekkend als tochtig Victoriaans pand. Maar ze komt er graag: ‘Het is hier altijd stil, niemand kan het vinden.’