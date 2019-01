“Sorry. Zowel voor mijn slecht beoordelingsvermogen toen ik jong was als voor het feit dat ik niet eerder heb gereageerd.” Lady Gaga doet dezer dagen haar uiterste best om zich te distantiëren van R. Kelly, de zoetgevooisde R&B-ster die in het verleden al meermaals in opspraak kwam. Aanleiding is de documentaire Surviving R. Kelly, waarbij een reeks vrouwen getuigt over het wangedrag van de man. Sowieso zijn er de afgelopen jaren in verschillende Amerikaanse staten klachten tegen de zanger ingediend voor kindermisbruik en kinderpornografie.



Gaga wil het duet dat ze ooit opnam met Kelly – Do What U Want – graag schrappen uit alle stream- en downloaddiensten. De ironie wil dat, sinds de documentaire is gereleased, het aantal downloads van de zanger opnieuw is gestegen.

'De ironie wil dat, sinds de documentaire is gereleased, het aantal downloads van R. Kelly opnieuw is gestegen'

Michael Jackson

Niet alleen de muzikale wapenfeiten van R. Kelly liggen onder vuur. Ook wijlen Michael Jackson mag een nieuwe lading kritiek verwachten met de premiere van Leaving Neverland eind deze maand op het Sundance Film Festival. In die docu getuigen twee mannen over hoe ze als kind seksueel misbruikt werden door de King of Pop en hoe ze daar jaren later mee omgaan. Midden jaren 2000 was er al een resem klachten, maar Jackson werd door een jury vrijgesproken.



Fans van hun muziek blijven in sommige gevallen verweesd achter. Want hoe ga je om met de songs van in opspraak gekomen artiesten? Hoe innig kan een slow op I Believe I Can Fly nog zijn, eens je weet dat de zanger minderjarige meisjes heeft betast? En wie durft nog ongegeneerd ‘Your Butt Is Mine. Gonna Take You Right’ - de eerste zinnen van Bad – meezingen? Op de muziekwebsite Pitchfork verwoordt journalist Jayson Greene het zo: “Met de muziek van een verkrachter in je hoofd zitten, voelt alsof je de nachtmerrie van iemand anders aan het beleven bent.”

'Hoe innig kan een slow op ‘I Believe I Can Fly’ nog zijn, eens je weet dat de zanger minderjarige meisjes heeft betast?'