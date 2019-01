Speel ook eens een fascist: met deze bordspellen win je door goed te liegen

Secret Hitler ★★★☆☆

Spelers: 5-10

Spelduur: 45 minuten

Prijs: hier gratis(!) te downloaden en te printen of 35 euro op Amazon



Behoorlijk goed getimed rond de beëdiging van president Donald Trump verscheen ‘Secret Hitler’, een bordspel waarin het overtuigend verkopen van leugens dé manier is om te winnen. Het spel, gesitueerd in het Duitsland van de jaren ’30, groeide de afgelopen jaren uit tot een kleine hype in bordspellenland.

Hoe werkt het? Iedere speler trekt een kaartje met daarop je geheime rol: ofwel liberaal ofwel fascist. En één speler is de geheime Hitler. Terwijl de liberalen proberen een aantal wetten door te voeren, proberen de fascisten ongemerkt de macht te grijpen. Hitler probeert ondertussen verkozen te worden als president. De liberalen zijn altijd in de meerderheid, maar de fascisten hebben meer kennis.

Veel meer spelregels zijn er niet. Secret Hitler is vooral een oefening in het verkopen van je eigen integriteit (‘Ik ben geen fascist, want...’) en daarnaast het beschuldigen van medespelers. Het ontmaskeren van je medespelers als fascist voelt fantastisch. Het spelen van de slechterik is tegelijk zenuwslopend spannend: grootse pleidooien kunnen door één misspreking volledig in elkaar zakken omdat ze altijd volledig op lucht zijn gebouwd.

De spelduur van 45 minuten is wat relatief. Met een groep slechte leugenaars ben je misschien al na een kwartiertje klaar, andere potjes kunnen urenlang tot diep in de nacht doorgaan. Met een beetje alcohol hoort ook iedereen zichzelf nog liever praten.



Aan het eind van het spel leer je hoe wankel een democratie is, maar vooral hoe goed je familie en vrienden kunnen liegen. En wie de Dries Van Langenhove in je vriendenkring is.

Bij deze spellen win je ook door te liegen (en ze zijn eigenlijk nog iets beter):

Spyfall (2) ★★★★☆

Spelers: 3-12

Alle spelers krijgen in het geheim dezelfde locatiekaart, bijvoorbeeld ‘de dierentuin’, ‘het bedrijfsfeest’ of ‘het ruimteschip’. Behalve 1 speler, de spion, die moet door vragen te stellen aan de andere spelers er achterkomen wat de locatie is. De andere spelers moeten tegelijk door vragen te stellen erachter komen wie de spion is. De uitdaging is om de balans te houden tussen net genoeg en net niet te veel informatie vrij te geven. Want zelfs een onschuldige conversatie als ‘Kom je hier vaker?’ - ‘Dagelijks!’ – is verdacht als de locatie ‘het ruimteschip’ is.

The Resistance ★★★★☆

Spelers: 5-10

Vrijwel hetzelfde spelprincipe als ‘Secret Hitler’, maar iets beter gebalanceerd. Elke ronde wordt een team verzetsstrijders samengesteld om op missie te gaan, maar de missie slaagt alleen als er geen ‘mol’ tussen de teamleden zit. Maar hoe herken je de mollen in je vriendenkring?

Diplomacy ★★★☆☆

Spelers: 2-7

Een stokoud en door zijn spelduur (die kan oplopen tot 12 uur) behoorlijk ontoegankelijk bordspel. Tegelijk is het spel uniek in zijn soort, zijn de spelregels niet al te complex en werd het o.a. nog door John F. Kennedy en Henry Kissinger gespeeld. Wat het is? Een soort ‘Risk’ maar dan zonder dobbelstenen. Het veroveren van landen gaat enkel door diplomatie: het sluiten van verbondjes met andere spelers en die op tijd weer verbreken zodat jij de dolk in de ander zijn rug steekt en niet andersom.

Coup ★★★☆☆

Spelers: 2-6

Iedere speler krijgt twee kaartjes die je speciale rechten geven. Zoals het recht om meer muntjes uit de pot te pakken. Heb je niet het juist personage, maar wil je toch extra muntjes? Bluf dan gewoon dat je het juiste kaartje in je hand hebt. Zolang niemand aan je bluf twijfelt kun je het hele spel spelen met zelfverzonnen kaartjes. 'Coup' is een fijn simpel en snel spel: in maximaal een kwartiertje ben je er doorheen.