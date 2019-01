Verbeter je seksleven, omarm de clitoris

Ik was 13 toen de wetenschap de clitoris ontdekte. Precies op tijd voor een puber aan de vooravond van haar seksleven, zou je denken, maar helaas: ik zag het hele plaatje, zoals in volle glorie in 1998 onthuld door de Australische uroloog Helen O’Connell, pas voor het eerst in 2017 - toen was ik al 32.

Nee, 1998 is geen tikfout: de mens was al op de maan geland, vloog in Concordes twee keer sneller dan het geluid over de oceaan en verkende met de Hubble-telescoop de ruimte, vóór iemand de moeite nam te bekijken hoe het vrouwelijk geslachtsorgaan precies in elkaar steekt. Pas toen ontdekte O’Connell door dissectie dat wat wij kenden als de clitoris slechts het topje van de ijsberg is. Ja, sinds mensenheugenis wordt er in lichamen gesneden voor medisch onderzoek, denk alleen al aan De anatomische les van Rembrandt, maar nee, nog nooit eerder had iemand de moeite genomen om dit deel van het vrouwelijk lichaam volledig in kaart te brengen, hoe ongelooflijk het ook klinkt.