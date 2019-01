Het was op een van de warmste zomer­middagen in juli toen Rebekah Tromble, een Amerikaanse politicoloog werkzaam in Leiden, thuis op de bank haar Twitter-tijdlijn opende – en het volgende las.

‘Zie je zes voet onder de zoden TEEF’

‘Stomme Hollandse kut’

‘Die mannen hatende trut verdient het om te worden verkracht tot ze niet meer kan lopen’

De dag was nog wel feestelijk begonnen. Eerder was bekend geworden dat Twitter haar onderzoeks­project, naar de omgangs­vormen op het berichtjes­platform, uit ruim tweehonderd voorstellen had gekozen voor uitvoering. Ruim een miljoen euro trekt Twitter uit voor onderzoek naar ‘gezonde conversaties’ op het platform, uitgevoerd door een consortium van vier universiteiten onder Trombles leiding.

'‘Mijn eerste reactie was nog: ha, ze pikken het op. Maar toen namen een aantal leidende stemmen op rechts het over’' Rebekah Tromble

Maar dat schoot een deel van die twitteraars in het verkeerde keelgat.