“Zes jaar geleden waren het moeilijke tijden. Ik maakte dinges mee, was alleen, kon bij niemand te­recht om te zeggen wat ik voel­de. Dan pak je pen en papier, gaat de studio in en uit je emoties. Mensen die in het criminele leven zitten, met black money, dat zijn gewoon mensen die afgedwaald zijn. Die hebben maar één pad, hebben geen oplossingen en voelen zich uitgezonderd (sic) van andere mensen. Ze worden vies bekeken en krijgen schijt aan alles: justitie, hun ouders – sommigen hebben zelfs geen ouders. Die mensen moeten hun gevoelens ook kunnen uiten. De beste manier is om dat in de studio om te zetten in woorden en het uit te brengen.”

Het is 2014 en met een blik die de camera schuwt, stelt Moreno, nom de plume van de 18-jarige Bilal Aazzouti, zichzelf voor in ‘Antwerpen Rap­stad’, een reeks filmpjes over de Antwerpse rap­scene op YouTube. “Ik ben Moreno en ik represent Hoboken”, piept hij. Veel podium­ervaring lijkt Aazzouti niet te hebben. Zenuwachtig krabt hij aan zijn neus, soms struikelt hij over zijn woorden.