Gokten onze 'Red Lions' op hun eigen wedstrijden? In vijf vragen en antwoorden bent u helemaal mee

Wat zouden de spelers mispeuterd hebben?

De Kansspelcommissie vermoedt dat Belgische hockeyspelers op wedstrijden hebben gegokt waar ze zelf aan deelnamen. Het zou niet om hoge bedragen gaan. Om beïnvloeding van wedstrijden te voorkomen, is het in België verboden om te gokken op wedstrijden waar je zelf een directe invloed op kunt uitoefenen. De straffen variëren van een boete tot drie jaar cel. Er wordt nog onderzocht of de spelers geld op winst of verlies zouden hebben ingezet.

Denis Van Damme, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB), liet weten dat de Kansspelcommissie heeft gevraagd om wedstrijdbladen in te leveren, wellicht om aan de hand van die documenten na te gaan of de verdachte spelers ook gespeeld hebben in de wedstrijden waarop ze gegokt zouden hebben.

Wie wordt er verdacht?

Volgens La Dernière Heure en La Libre zou het gaan om drie spelers die vorige maand hebben deelgenomen aan het WK in India. Om wie het gaat, is niet bekend.

‘We hebben alle spelers via een WhatsApp-groep expliciet gevraagd of één van hen geld heeft ingezet op een WK-wedstrijd. Ze hebben allemaal negatief geantwoord,’ zegt Van Damme.

Om welke wedstrijden gaat het?

Volgens Sporza worden twintig wedstrijden onderzocht. Het zou niet alleen om WK-wedstrijden van december gaan, maar ook om wedstrijden in de Belgische competitie en in de Euro Hockey League.

Hoe is de Kansspelcommissie de spelers op het spoor gekomen?

Door de sterke prestaties van de Red Lions is de hockeysport in korte tijd erg populair geworden, ook bij gokkers. De Kansspelcommissie besloot daarom de lijst van gokkers te vergelijken met de lijst van personen voor wie het niet toegelaten is geld op hockeywedstrijden te in te zetten. Doordat de spelers gegokt zouden hebben via vergunde websites, kon de Kansspelcommissie de inzetten controleren.

Als de hockeyers op hun eigen wedstrijden gokten, doen ze dan een 'Olivier Deschachtje'?

Ja. En er is goed nieuws voor hen: Sporting Lokeren sluit iedereen met een beetje conditie graag in de armen.